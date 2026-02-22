Найгарячіші спортсмени зимових Олімпійських ігор 2026 року (ФОТО)

Рубрики
Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортині закінчилися і показують, що це не лише змагання між найкращими спортсменами, а також вітрина для атлетів, які випромінюють харизму, сміливість та здатність формувати порядок денний у світі, де спорт та суспільство дедалі тісніше переплітаються. Зібрали п'ять найгарячіших спортсменів Олімпіади.
Алекс Голл. Фото: David Young / gearjunkie
Стурла Легрейд виборов бронзу в індивідуальній гонці на 20 км. У розрідженому повітрі Антгольця він продемонстрував майже бездоганну стрілянину та холоднокровність. Однак Легрейд запам'ятався іншим вчинком. Після фінішу спортсмен публічно заявив про зраду і просив вибачення перед партнеркою. Згодом вона відреагувала на вчинок норвезького біатлоніста.
Алекс Голл взяв срібло у слоупстайлі, перетворивши заїзд у шоу. Його стиль поєднує творчу свободу та потужну техніку. Голл уособлює нову хвилю олімпійців, які невимушені поза трасою, але безкомпромісні на ній.
Марко Одермат ще раз підтвердив статус домінатора технічних дисциплін. У гігантському слаломі він їхав так, наче бачив траєкторію вперед. Чисті лінії та контроль швидкості дали йому ще одну медаль у колекцію.
Ніклас Едін символ стабільності. Олімпійський чемпіон та багаторазовий переможець світових та європейських першостей доводить, що керлінг – це стратегія, нерви та лідерство.
Владислав Гераскевич – перший український скелетоніст на Олімпіаді. Але на Олімпійських Іграх 2026 року МОК його дискваліфікував через "Шолом пам'яті" з зображенням убитих росіянами українських спортсменів. Раніше на Іграх у Пекіні Гераскевич провів "мовчазний протест" з закликом проти війни.
