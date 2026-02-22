Найгарячіші спортсмени зимових Олімпійських ігор 2026 року (ФОТО)

Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортині закінчилися і показують, що це не лише змагання між найкращими спортсменами, а також вітрина для атлетів, які випромінюють харизму, сміливість та здатність формувати порядок денний у світі, де спорт та суспільство дедалі тісніше переплітаються. Зібрали п'ять найгарячіших спортсменів Олімпіади.

Алекс Голл. Фото: David Young / gearjunkie

Стурла Хольм Легрейд (Норвегія, біатлон)

Стурла Легрейд виборов бронзу в індивідуальній гонці на 20 км. У розрідженому повітрі Антгольця він продемонстрував майже бездоганну стрілянину та холоднокровність. Однак Легрейд запам'ятався іншим вчинком. Після фінішу спортсмен публічно заявив про зраду і просив вибачення перед партнеркою. Згодом вона відреагувала на вчинок норвезького біатлоніста.

Алекс Голл (США, фрістайл)

Алекс Голл взяв срібло у слоупстайлі, перетворивши заїзд у шоу. Його стиль поєднує творчу свободу та потужну техніку. Голл уособлює нову хвилю олімпійців, які невимушені поза трасою, але безкомпромісні на ній.

Марко Одерматт (Швейцарія, гірські лижі)

Марко Одермат ще раз підтвердив статус домінатора технічних дисциплін. У гігантському слаломі він їхав так, наче бачив траєкторію вперед. Чисті лінії та контроль швидкості дали йому ще одну медаль у колекцію.

Ніклас Едін (Швеція, керлінг)

Ніклас Едін символ стабільності. Олімпійський чемпіон та багаторазовий переможець світових та європейських першостей доводить, що керлінг – це стратегія, нерви та лідерство.

Владислав Гераскевич (Україна, скелетон)

Владислав Гераскевич – перший український скелетоніст на Олімпіаді. Але на Олімпійських Іграх 2026 року МОК його дискваліфікував через "Шолом пам'яті" з зображенням убитих росіянами українських спортсменів. Раніше на Іграх у Пекіні Гераскевич провів "мовчазний протест" з закликом проти війни.

