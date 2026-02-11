Олімпієць у прямому ефірі зізнався у зраді: з’явилася реакція його дівчини

Рубрики
Норвезький біатлоніст Стурла Хольм Легрейд здобув бронзову медаль Зимових Олімпійських ігор-2026. Після фінішу спортсмен у прямому ефірі несподівану розповів, що зрадив своїй дівчині з іншою. Тепер колишня партнерка Легрейда відреагувала на його заяву.
Стурла Хольм Легрейд. Фото: NTB / Alamy / Profimedia
10 лютого Стурла Легрейд з бронзовою медаллю піднявся на п'єдестал пошани на Зимових Олімпійських іграх 2026 року. Однак, увагу світу біатлоніст привернув не спортивними результатами, а резонансною заявою.
Після публічного виступу Легрейда його вже колишня дівчина дала письмовий коментар норвезькому виданню VG, попросивши не розкривати її ім’я.
Колишня дівчина спортсмена у кінці подякувала родині та друзям за підтримку, а також тим, хто співчував їй через зраду Легрейда.
Норвезький спортсмен згодом визнав, що не впевнений, чи було правильним озвучити про свій вчинок публічно. Проте наголосив, що він свідомо вирішив відкрито взяти відповідальність за свої дії. За його словами, "вона мене вже ненавидить, і я сподіваюся, що, можливо, це допоможе їй усвідомити, як сильно я її кохаю".
