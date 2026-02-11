logo_ukra

Олімпієць у прямому ефірі зізнався у зраді: з'явилася реакція його дівчини
commentss НОВИНИ Всі новини

Олімпієць у прямому ефірі зізнався у зраді: з’явилася реакція його дівчини

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд після медалі на Олімпіаді-2026 публічно зізнався у зраді. Його колишня відреагувала на скандал.

11 лютого 2026, 17:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Норвезький біатлоніст Стурла Хольм Легрейд здобув бронзову медаль Зимових Олімпійських ігор-2026. Після фінішу спортсмен у прямому ефірі несподівану розповів, що зрадив своїй дівчині з іншою. Тепер колишня партнерка Легрейда відреагувала на його заяву.

Олімпієць у прямому ефірі зізнався у зраді: з’явилася реакція його дівчини

Стурла Хольм Легрейд. Фото: NTB / Alamy / Profimedia

10 лютого Стурла Легрейд з бронзовою медаллю піднявся на п'єдестал пошани на Зимових Олімпійських іграх 2026 року. Однак, увагу світу біатлоніст привернув не спортивними результатами, а резонансною заявою.

"Шість місяців тому я зустрів кохання всього свого життя, найпрекраснішу та найдобрішу людину у світі. Три місяці тому я зробив свою найбільшу помилку — зрадив їй, і я сказав їй про це тиждень тому. Це був найгірший тиждень у моєму житті", — зізнався 28-річний спортсмен та додав, що готовий піти на "соціальне самогубство", аби довести щирість своїх почуттів.

Після публічного виступу Легрейда його вже колишня дівчина дала письмовий коментар норвезькому виданню VG, попросивши не розкривати її ім’я. 

"Важко пробачити. Навіть після освідчення в коханні перед усім світом. Мені боляче бути в такому становищі. Ми спілкувалися, і він знає про мою думку з цього приводу", — відреагувала екс дівчина Легрейда.

Колишня дівчина спортсмена у кінці подякувала родині та друзям за підтримку, а також тим, хто співчував їй через зраду Легрейда.

Норвезький спортсмен згодом визнав, що не впевнений, чи було правильним озвучити про свій вчинок публічно. Проте наголосив, що він свідомо вирішив відкрито взяти відповідальність за свої дії. За його словами, "вона мене вже ненавидить, і я сподіваюся, що, можливо, це допоможе їй усвідомити, як сильно я її кохаю".

