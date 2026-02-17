Ковзнярка, яка показала свою білизну на Олімпіаді, отримає мільйон доларів (ФОТО)

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам стала однією з головних зірок зимової Олімпіади-2026. 27-річна спортсменка виборола золото на дистанції 1000 метрів, але резонанс викликала не лише її швидкість, а й емоційне святкування перемоги під час якого спортсменка показала свою білизну, ймовірно, у рекламних цілях.

Ютта Лердам після фінішу не стримуючи сліз радості, розстебнула блискавку свого гоночного костюма, під яким був спортивний топ від Nike. Кадри швидко розлетілися соцмережами, а бренд оперативно використав момент для рекламної кампанії. В Instagram Nike опублікував фото Лердам з білизною, яку та продемонструвала на Олімпіаді.

"Коли ти така швидка, не потрібно питати дозволу", — йдеться в дописі компанії спортивного одягу.

Офіційним спонсором одягу на зимових Олімпійських іграх команди з Нідерландів є компанія FILA, проте Лердам вирішила одягнути спортивний бюстгальтер Nike. За словами експертки з реклами Фредеріки де Лаат, яка є засновницею маркетингового агентства для жінок-спортсменок Branthlete, Ютта Лердам за свій вчинок може заробити щонайменше мільйон доларів.





Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Крім того, нідерландська спортсменка також отримає нагороду за золото на Олімпіаді. Нідерланди виплатять чемпіонці близько 35 тисяч доларів.

