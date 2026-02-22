5 найгарячіших спортсменок зимових Олімпійських ігор 2026 року (ФОТО)

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

Зимові Олімпійські ігри – це вітрина найелітніших спортсменів світу, де сила, майстерність та рішучість займають центральне місце. Але крім своїх неймовірних спортивних здібностей деякі спортсмени підкорюють світ своєю красою, грацією та незаперечною присутністю. Ці жінки не лише змагаються на найвищому рівні з найкращими у світі, а й переосмислюють, що означає бути сильною та натхненною.

Ютта Лердам (Нідерланди, ковзанярський спорт)

Ютта Лердам — це одна з головних спринтерок сучасності. Багаторазова чемпіонка світу, вона втілює традицію нідерландської школи швидкісного бігу на ковзанах. На Олімпіаді Лердам запам'яталася кількома скандалами, у тому числі з показом білизни за мільйон доларів, а також двома медалями – золотом на 1000 м та сріблом на 500 м.

Ейлін Гу (Китай, фрістайл)

Ейлін Гу – дворазова олімпійська чемпіонка Пекіна-2022. На цей раз представниця Китаю двічі виграла срібло на Олімпійських іграх 2026 року. Народжена в США, вона виступає за Китай і стала глобальною іконою завдяки техніці та здатності надихати нове покоління спортсменів.

Ліндсі Вонн (США, гірські лижі)

Ліндсі Вонн – легенда з 82 перемогами на Кубку світу та трьома олімпійськими медалями. Її кар'єра – приклад витривалості після травм та безстрашності на швидкісних трасах.

Ембер Гленн (США, фігурне катання)

Ембер Гленн відома потужними стрибками та емоційними програмами. Як відкрита ЛГБТК+ спортсменка, вона стала взірцем інклюзивності у спорті, продовжуючи змагатись на найвищому рівні у фігурному катанні.

Естер Ледецька (Чехія, сноубординг та гірські лижі)

Естер Ледецька – унікальна чемпіонка, яка вигравала золото у двох різних дисциплінах на одній Олімпіаді.

