Українця Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх: яка причина

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх-2026 після відмови зняти "шолом пам’яті". Рішення ухвалили безпосередньо перед стартом першого заїзду, повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Владислав Гераскевич у "шоломі пам'яті". Фото: Associated Press

За даними МОК, Владислава Гераскевича відсторонили через порушення правил щодо "самовираження" атлетів. Журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) визнало, що шолом, який Гераскевич планував використовувати, не відповідає чинним нормам. Раніше МОК заборонив виступати в екіпіруванні з зображеннями українських спортсменів, загиблих унаслідок війни, назвавши це політичним меседжем.

У день змагань Гераскевич провів зустріч із президенткою МОК Кірсті Ковентрі. За інформацією Associated Press, розмова відбулася за годину до старту в приватній зоні, однак компромісу досягти не вдалося. Сам спортсмен заявив, що оскаржить дискваліфікацію у Спортивному арбітражному суді (CAS).

"Досі вважаю, що ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх. Не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а ми — ні. Ми заплатили ціну за нашу гідність. Я відстоював інтереси України та пам’ять про спортсменів", — розповів Гераскевич в коментарі для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що на шоломі Гераскевич зображено українських спортсменів, які були вбиті Росією під час війни.

