Самые горячие спортсмены зимних Олимпийских игр 2026 года (ФОТО)

Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине закончились и показывают, что это не только соревнования между лучшими спортсменами, а также витрина для атлетов, излучающих харизму, смелость и способность формировать повестку дня в мире, где спорт и общество все теснее переплетаются. Собрали пять самых горячих спортсменов Олимпиады.

Алекс Холл. Фото: David Young/gearjunkie

Стурла Хольм Легрейд (Норвегия, биатлон)

Стурла Легрейд завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 20 км. В разреженном воздухе Антгольца он продемонстрировал почти безупречную стрельбу и хладнокровие. Однако Легрейд запомнился другим поступком. После финиша спортсмен публично заявил об измене и попросил прощения у партнерши. Впоследствии она отреагировала на поступок норвежского биатлониста.

Алекс Холл (США, фристайл)

Алекс Холл взял серебро в слоупстайле, превратив заезд в шоу. Его стиль совмещает творческую свободу и мощную технику. Холл олицетворяет новую волну олимпийцев, которые непринуждены вне трассы, но бескомпромиссны на ней.

Марко Одерматт (Швейцария, горные лыжи)

Марко Одерматт еще раз подтвердил статус доминатора технических дисциплин. В гигантском слаломе он ехал так, будто видел траекторию вперед. Чистые линии и контроль скорости дали ему еще одну медаль в коллекцию.

Никлас Эдин (Швеция, керлинг)

Никлас Эдин символ стабильности. Олимпийский чемпион и многократный победитель мировых и европейских первенств доказывает, что керлинг – это стратегия, нервы и лидерство.

Владислав Гераскевич (Украина, скелетон)

Владислав Гераскевич – первый украинский скелетонист на Олимпиаде. Но на Олимпийских Играх 2026 года МОК его дисквалифицировал из-за "Шлема памяти" с изображением убитых россиянами украинских спортсменов. Ранее на Играх в Пекине Гераскевич провел "молчаливый протест" с призывом против войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 самых горячих спортсменках зимних Олимпийских игр 2026 года.

Также "Комментарии" писали, что конькобежка, показавшая свое белье на Олимпиаде, получит миллион долларов.