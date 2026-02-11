Олімпійський призер з біатлону після фінішу публічно зізнався у зраді коханій (ВІДЕО)

Зимова Олімпіада в Мілані-Кортіна принесла норвежцю Стурлі Хольму Легрейду не лише бронзову медаль, а й один із найгучніших особистих моментів турніру. Через кілька хвилин після фінішу в індивідуальній гонці на 20 км 28-річний біатлоніст у прямому ефірі зізнався у зраді своїй дівчині.

Норвезький біатлоніст Стурла Хольм Легрейд. Фото з відкритих джерел

Легрейд, який здобув першу в кар’єрі індивідуальну олімпійську медаль, спочатку подякував команді та вболівальникам. Однак далі його інтерв’ю несподівано стало особистим. Спортсмен розповів, що зустрів "кохання всього свого життя", але три місяці тому зрадив їй.

"Є людина, з якою я хотів би поділитися цим, і яка, можливо, сьогодні не дивиться. Шість місяців тому я зустрів кохання всього свого життя, найпрекраснішу та найдобрішу людину у світі. Три місяці тому я зробив свою найбільшу помилку — зрадив їй, і я сказав їй про це тиждень тому. Це був найгірший тиждень у моєму житті. Мабуть, зараз багато людей дивляться на мене іншими очима, але я бачу лише її. Спорт останні кілька днів був на другому місці. Хотілося б поділитися цим з нею", — сказав Легрейд.

Пізніше в коментарі виданню VG біатлоніст пояснив, що вирішив публічно заявити про свою зраду, сподіваючись повернути довіру коханої.

"Звичайно, тепер я сподіваюся, що не зіпсував день Йохані. Я не знаю, чи це був правильний вибір чи ні, але це був вибір, який я зробив. Я зробив вибір розповісти світові, що я зробив, тож, можливо, є шанс, що вона зрозуміє, що вона насправді для мене значить. Можливо, ні, але я не хочу думати, що я не доклав усіх зусиль, щоб повернути її", — пояснив свій вчинок біатлоніст.

Для Легрейда це вже друга олімпійська нагорода. Першу він здобув у 2022 році в естафеті, коли збірна Норвегії виграла золото.

