Олімпійський призер з біатлону після фінішу публічно зізнався у зраді коханій (ВІДЕО)

Зимова Олімпіада в Мілані-Кортіна принесла норвежцю Стурлі Хольму Легрейду не лише бронзову медаль, а й один із найгучніших особистих моментів турніру. Через кілька хвилин після фінішу в індивідуальній гонці на 20 км 28-річний біатлоніст у прямому ефірі зізнався у зраді своїй дівчині.
Норвезький біатлоніст Стурла Хольм Легрейд. Фото з відкритих джерел
Легрейд, який здобув першу в кар’єрі індивідуальну олімпійську медаль, спочатку подякував команді та вболівальникам. Однак далі його інтерв’ю несподівано стало особистим. Спортсмен розповів, що зустрів "кохання всього свого життя", але три місяці тому зрадив їй.
Пізніше в коментарі виданню VG біатлоніст пояснив, що вирішив публічно заявити про свою зраду, сподіваючись повернути довіру коханої.
Для Легрейда це вже друга олімпійська нагорода. Першу він здобув у 2022 році в естафеті, коли збірна Норвегії виграла золото.
