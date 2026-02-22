5 самых горячих спортсменок зимних Олимпийских игр 2026 года (ФОТО)

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

Зимние Олимпийские игры – это витрина самых элитных спортсменов мира, где сила, мастерство и решительность занимают центральное место. Но кроме своих невероятных спортивных способностей некоторые спортсмены покоряют мир своей красотой, грацией и неоспоримым присутствием. Эти женщины не только соревнуются на высшем уровне с лучшими в мире, но и переосмысливают, что значит быть сильной и вдохновенной.

Ютта Лердам (Нидерланды, конькобежный спорт)

Ютта Лердам – это одна из главных спринтерок современности. Многократная чемпионка мира, она олицетворяет традицию нидерландской школы скоростного бега на коньках. На Олимпиаде Лердам запомнилась несколькими скандалами, в том числе с показом белья за миллион долларов, а также двумя медалями – золотом на 1000 м и серебром на 500 м.

Эйлин Гу (Китай, фристайл)

Эйлин Гу – двукратная олимпийская чемпионка Пекина-2022. На этот раз представительница Китая дважды выиграла серебро на Олимпийских играх 2026 года. Родившаяся в США, она выступает за Китай и стала глобальной иконой благодаря технике и способности вдохновлять новое поколение спортсменов.

Линдси Вонн (США, горные лыжи)

Линдси Вонн – легенда с 82 победами на Кубке мира и тремя олимпийскими медалями. Ее карьера – пример выносливости после травм и бесстрашия на скоростных трассах.

Эмбер Гленн (США, фигурное катание)

Эмбер Гленн известна мощными скачками и эмоциональными программами. Как открытая ЛГБТК+ спортсменка, она стала образцом инклюзивности в спорте, продолжая соревноваться на самом высоком уровне в фигурном катании.

Эстер Ледецкая (Чехия, сноубординг и горные лыжи)

Эстер Ледецкая уникальная чемпионка, которая выигрывала золото в двух разных дисциплинах на одной Олимпиаде.

