"Найсексуальніша спортсменка світу" влаштувала скандал на Олімпіаді (ФОТО)

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам, яку британські таблоїди не раз називали "найсексуальнішою спортсменкою світу", потрапила в новий скандал під час зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані. 27-річна зірка демонстративно відмовилася спілкуватися з журналістами.

Ютта Лердам. Фото: Reuters

Поведінка Ютти Лердам викликала різку реакцію нідерландської спортивної преси. Як повідомляє суспільний мовник NOS, журналістська асоціація NSP подала офіційну скаргу. У підсумку спортсменка погодилася на коментар для телебачення, однак розмова швидко переросла у конфлікт.

"Я часто не спілкуюся зі ЗМІ перед чемпіонатом світу. У мене немає чого вам сказати, я зосереджена і щоденно працюю над покращенням на льоду. Я працюю над елементами, тому мені насправді нічого сказати. Я хотіла трохи залишитися у своїй бульбашці та підготуватися до змагань", – сказала Лердам.

Після цього короткого коментаря ковзнярка відмовилася від спілкування з присутніми журналістами та залишила стадіон, що викликало нову хвилю критики.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Однак, попри скандальну поведінку уже наступного дня Ютта Лердам здобула своє перше олімпійське золото, перемігши на дистанції 1000 метрів із новим олімпійським рекордом у 1:12,31. Для Лердам це стало символічним реваншем після срібла у Пекіні-2022.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Це вже не вперше Лердам привертає увагу ЗМІ скандальною поведінко. Ще до початку Олімпіади нідерландська ковзнярка отримала порцію критики, адже прилетіла на Ігри приватним літаком та окремо пересувалася від команди, що викликало докори серед вболівальників у Нідерландах.

