"Найсексуальніша спортсменка світу" виграла другу медаль на Олімпіаді (ФОТО)

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам здобула другу медаль на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. Після золота на дистанції 1000 метрів спортсменка додала до своєї колекції срібло у забігу на 500 метрів.

Ютта Лердам. Фото: AP Photo/Antonio Calanni

У фіналі 500-метрівки Ютта Лердам показала час 37,15 секунди, який виявився її найкращим результатом сезону. Вона поступилася лише своїй співвітчизниці Фемке Кок, яка виборола золото з олімпійським рекордом 36,49. Бронзу здобула японка Міхо Такагі з результатом 37,27.

Для Лердам це перша олімпійська медаль на дистанції 500 метрів, хоча раніше вона вже ставала призеркою чемпіонату світу у цій дисципліні. Минулого тижня нідерландська ковзанярка здобула золото на 1000 метрів із часом 1:12,31, що стало олімпійським рекордом і зміцнило позиції Нідерландів у медальному заліку.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Загалом збірна Нідерландів має вже 11 нагород на цих Іграх.

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Лердам відома не лише спортивними досягненнями. Британські таблоїди неодноразово називали її "найсексуальнішою спортсменкою світу", а в соцмережах вона має мільйони підписників. Публічний інтерес підігрівають і її стосунки з боксером та блогером Джейком Полом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам влаштувала скандал на Олімпіаді та відмовилась спілкуватися з медіа.

Також "Коментарі" писали, що бронзова медаль Олімпіади-2026 коштує дешевше за вуличну їжу. Яка реальна вартість золотої, срібної та бронзової нагороди.