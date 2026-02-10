"Найсексуальніша спортсменка світу" виграла золото на Олімпіаді (ФОТО)

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам здобула золоту медаль на зимових Олімпійських іграх-2026, ставши чемпіонкою на дистанції 1000 метрів серед жінок. Для Лердам ця перемога має особливе значення. На Іграх у Пекіні-2022 вона зупинилася за крок від золота, виборовши срібло на цій же дистанції.

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

У фінальному заїзді 9 лютого 27-річна спортсменка Ютта Лердам показала час 1:12,31, встановивши новий олімпійський рекорд і підтвердивши статус однієї з найсильніших ковзанярок сучасності.

"Усі бачили, наскільки складною була моя позиція в останній парі після супер гарного часу. Для всіх це було сюрреалістично. Це відчуття дуже неймовірне. Просто вишенька на вершині моєї кар'єри, по суті. Це чудово. Це ідеально", — сказала Лердам.

Ютта Лердам. Фото: Reuters

Ютта Лердам добре відома не лише спортивними результатами. Британські таблоїди, зокрема Daily Mail, неодноразово називали її "найсексуальнішою спортсменкою світу". Вона має мільйони підписників у соцмережах, де регулярно опиняється в центрі уваги через яскраві образи та стосунки з боксером і блогером Джейком Полом.

Ютта Лердам виграла золото Олімпіади-2026. Фото: x.com/juttaleerdam73

Найсексуальніша спортсмена зимової Олімпіади Ютта Лердам. Фото: x.com/juttaleerdam73

Ще до старту Олімпіади Лердам потрапила в скандал. Її приліт на зимові Олімпійські ігри приватним літаком та окреме пересування від команди викликали хвилю обурення в Нідерландах. Деякі експерти та вболівальники називали поведінку спортсменки егоїстичною.

Наступного тижня Лердам боротиметься за ще одну медаль на 500 метрів. У активі Ютти Лердам вже 12 медалей чемпіонатів світу, шість із яких золоті. І тепер до цього списку додалося олімпійське золото.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про єдиний вид спорту на зимовій Олімпіаді, у якому досі заборонено брати участь жінкам.

Також "Коментарі" писали про найсексуальніших спортсменок на Олімпійських іграх у Парижі.