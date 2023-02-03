Скандальные слова сербов в Австралии. Они поддерживают Россию и Путина

Во время Открытого чемпионата Австралии по теннису было много курьезных моментов с отцом Новака Джоковича — Срджаном. Один из них, это когда Срджан Джокович позировал для фото с россиянами, которые имели на футболке букву Z. Теперь свое мнение по этому поводу высказали живущие в Австралии сербы. Они поддержали Путина и Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на спортивное издание Sportal.

Пророссийские сербы в Чехии поддерживают Путина в Австралии. Фото из открытых источников

Немалый резонанс вызвало фото Срджана Джоковича, стоявшего рядом с русскоязычными зрителями, скандировавшими лозунги в поддержку России и флагом РФ с изображением Путина. Через несколько дней после громкого скандала отец Джоковича сообщил, что просто праздновал победу Новака и фотографировался с людьми вокруг и добавил, что его "семья пережила ужас войны, и мы хотим только мира". Дальше Срджан заявил, что не посетит следующий матч сына, чтобы не было никаких препятствий для Новака.

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Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко требовал, чтобы отец Джоковича должен сделать решительное заявление о войне. Однако Срджан Джокович избежал каких-либо последствий.

Во время одного из репортажей журналисты спросили у сербов, живущих в Австралии, был ли поступок отца Джоковича плохим.

"Нет, да здравствует Россия! Да здравствует Сербия! Поздравление нашему царю Владимиру Путину! Слава России! Косово — это Сербия!", — начали выкрикивать сербы.

Новак Джокович в десятый раз выиграл Australian Open, выиграв свой 22-й трофей Большого шлема и вернувшись на первое место в списке ATP.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Владимир Зеленский бойкот Олимпийских игр.

Также "Комментарии" писали о россиянине, который хотел похитить английскую футболистку и сказал ей "я убиваю таких девушек".