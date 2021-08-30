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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Шестой день Паралимпиады: сколько медалей выиграла Украина
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Шестой день Паралимпиады: сколько медалей выиграла Украина

Заполучив 54 медали в общем зачете, украинская национальная сборная находится на пятом месте Паралимпиады-2020

сегодня, 18:16
Автор:

Вечканова Елена

Практически неделя прошла с начала Паралимпийских игр-2020, которые проходят на территории японского Токио. За последние шесть дней украинская национальная сборная сумела продемонстрировать отличные результаты, завоевав 54 медали различного "качества". Как украинцы закончили сегодняшние выступления, сообщают "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

Шестой день Паралимпиады: сколько медалей выиграла Украина

Украина заняла пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020. Фото из открытых источников

Золотом в шестой день соревнований могут похвастаться сразу двое украинцев. Первой такая награда досталась Марине Литовченко. Медаль она сумела "отобрать" в поединке по настольному теннису против представительницы сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) Маляк Алиевой. Эта медаль стала одиннадцатой в общем зачете золотых наград украинской команды.

Однако вскоре добавилась и двенадцатая — благодаря усилиям Андрея Трусова, который, ко всему прочего, стал еще и новым мировым рекордсменом, побив достижение, прежде установленное другим украинцем Богданом Гриненком. Отметим, что Трусов стал лучшим среди пловцов в дистанции 100 метров. Заплыв совершался на спине.

Серебряные медали достались Украине благодаря стараниям в пяти разных видах спорта. Это заслуга и теннисиста Виктора Дидуха, и стрелка из пневматической винтовки Андрея Дорошенко, и легкоатлета Игоря Цветова. Также вторым к финишу пришел пловец Михаил Сербин — в заплыве комплексным стилем на 200 метров.

Еще две медали "пришли" к Украине благодаря спортсменкам, которые были наиболее успешны в метании диска. Серебряная награда досталась Яне Лебедевой, бронзовая — Зое Овсий.

Еще три бронзы сумели заполучить Роман Павлик (прыжки в длину), Ирина Щетник (стрельба из пневматической винтовки), а также общая мужская сборная по плаванью.

Шестой день Паралимпиады: сколько медалей выиграла Украина - фото 2

Напомним, что в медальном зачете мы сейчас находимся на пятом месте. При этом по количеству завоеванных трофеев украинцы четвертые.

Держим кулаки за наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из спортсменов сумел завоевать золотые награды в пятый день Паралимпиады, 29 августа. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какой околополитический скандал преследовал сборную Украины на Паралимпиаде и при чем здесь российские пропагандисты.


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Источник: https://t.me/chanel24/21968
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