Паралимпиада-2020: сколько медалей Украина уже выиграла в шестой день соревнований

Паралимпийские игры-2020, которые принимает японское Токио, сейчас в самом разгаре. Украинские спортсмены, как и всегда, демонстрируют отличные результаты, удивляя болельщиков своими достижениями. В шестой день соревнований, когда вся Украина еще едва успела проснуться для похода на работу, наши ребята уже завоевали четыре награды, сообщает "Сегодня".



Украина занимает пятое место среди команд на Паралимпиаде-2020. Фото из открытых источников

Медаль самой высокой пробы досталась Марине Литовченко. "Золото" она смога "отобрать" в поединке по настольному теннису против представительницы сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) Маляк Алиевой. Эта медаль стала уже одиннадцатой в общем зачете золотых наград украинской команды.

Сразу два "серебра" достались Украине благодаря стараниям в двух разных видах спорта. Во-первых, это заслуга еще одного теннисиста (также настольный вид спорта) Виктора Дидуха. Спортсмен дошел до самого финала и претендовал на первое место в общем списке, однако совсем немного уступил своему сопернику из Китая Чжао Шуаю.

Еще одна серебряная медаль нашла нового владельца в лице украинца Андрея Дорошенко. Второе место при стрельбе из пневматической винтовки стоя — это отличный результат! Дорошенко смог обойти ближайшего соперника из Южной Кореи, однако совсем немного уступил игроку из сборной Китая.

"Бронзу" также в стрельбе из пневматической винтовки смогла заполучить Ирина Щетник. К сожалению, чуть лучшие результаты продемонстрировали представительницы Индии и, что уже традиционно, Китая.

В данный момент Украина находится на пятом месте в общем командном зачете. В её "копилке" — 47 различных медалей, среди которых 11 золотых. Интересно, что в целом по количеству медалей Украина и вовсе четвертая.





Держим кулаки за наших паралимпийцев и желаем только побед!

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из спортсменов сумел завоевать золотые награды в пятый день Паралимпиады, 29 августа. Подробности — в нашем материале.

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