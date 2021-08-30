Паралимпиада-2020: сколько медалей Украина уже выиграла в шестой день соревнований

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Вечканова Елена
Паралимпийские
игры-2020, которые принимает японское Токио, сейчас в самом разгаре. Украинские
спортсмены, как и всегда, демонстрируют отличные результаты, удивляя
болельщиков своими достижениями. В шестой день соревнований, когда вся Украина
еще едва успела проснуться для похода на работу, наши ребята уже завоевали четыре
награды, сообщает "Сегодня".
Украина занимает пятое место среди команд на Паралимпиаде-2020. Фото из открытых источников
Медаль самой
высокой пробы досталась Марине Литовченко. "Золото" она смога "отобрать" в поединке
по настольному теннису против представительницы сборной Паралимпийского
комитета России (ПКР) Маляк Алиевой. Эта медаль стала уже одиннадцатой в общем
зачете золотых наград украинской команды.
Сразу два "серебра"
достались Украине благодаря стараниям в двух разных видах спорта. Во-первых, это заслуга еще одного теннисиста (также настольный
вид спорта) Виктора Дидуха. Спортсмен дошел до самого финала и претендовал на
первое место в общем списке, однако совсем немного уступил своему сопернику из
Китая Чжао Шуаю.
Еще одна
серебряная медаль нашла нового владельца в лице украинца Андрея Дорошенко. Второе
место при стрельбе из пневматической винтовки стоя — это отличный результат!
Дорошенко смог обойти ближайшего соперника из Южной Кореи, однако совсем
немного уступил игроку из сборной Китая.
"Бронзу" также в
стрельбе из пневматической винтовки смогла заполучить Ирина Щетник. К
сожалению, чуть лучшие результаты продемонстрировали представительницы Индии и,
что уже традиционно, Китая.
В данный момент Украина находится на пятом месте в общем командном зачете. В её "копилке" — 47 различных медалей, среди которых 11 золотых. Интересно, что в целом по количеству медалей Украина и вовсе четвертая.
Держим кулаки за
наших паралимпийцев и желаем только побед!
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кто из спортсменов сумел завоевать золотые награды в пятый день Паралимпиады, 29 августа. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какой околополитический скандал преследовал сборную Украины на Паралимпиаде и при чем здесь российские пропагандисты.
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