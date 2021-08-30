Украинский пловец установил мировой паралимпийский рекорд

Еще одну, 48-ю, награду принес украинской паралимпийской сборной 21-летний пловец Андрей Трусов. Спортсмен впервые выступает на Паралимпийских играх. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".

Украинский пловец установил паралимпийский рекорд по плаванию, фото Getty Images

Украинец завоевал три медали на Играх и получил свое первое "золото" на дистанции 100 метров вольным стилем (класс — S7). Андрей Трусов финишировал через 1: 08.14 минут, установив мировой паралимпийский рекорд.

В этом заплыве Андрей боролся с украинцем Евгением Богодайко, аргентинцем Фернандо Карломаньйо, израильтянином Марком Маляром и победив конкурентов преодолел дистанцию первым. Ранее он уже получил два "серебра" на дистанциях в 200 метров комплексным стилем и 400 метров вольным стилем.

Андрей представляет Донецкую область и выступает на соревнованиях в классах S7, SB6, SM7. Это класс для спортсменов, плавающих с помощью туловища и рук.

Украинская сборная завоевала уже 50 медалей: 49-ю серебряную медаль принес пловец Михаил Сербин, 50-ю серебряную награду завоевал легкоатлет Игорь Цветов. Пока на счету украинцев 12 золотых медалей.



Как сообщал портал "Комментарии", тренер Петраков объяснил почему в национальной сборной Украины по футболу не будет российских игроков. При этом он не отрицает, что в далеком будущем приход российских игроков к украинскому футболу вполне возможен. Но нынешние украинские реалии, по мнению нового тренера нацсборной, подобного абсолютно не позволяют. Поэтому Петраков категорически против подобного "братания" между спортсменами на спортивной арене.

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