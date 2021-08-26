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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Почему в России разразились критикой в сторону паралимпийской сборной Украины
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Почему в России разразились критикой в сторону паралимпийской сборной Украины

Украинским спортсменам досталось за то, что они якобы не захотели стать рядом с россиянами на открытии Паралимпиады в Токио

сегодня, 16:35
Автор:

Вечканова Елена

Паралимпиада-2020, которая, как и ее олимпийская предшественница, проходит в японском Токио, не может пройти без околополитических эксцессов. Во всяком случае об этом свидетельствует "24 канал", сообщающий о волне хейта, поднявшейся против украинских спортсменов в России. Причина — в недовольстве их поведением на открытии Паралимпиады.

Почему в России разразились критикой в сторону паралимпийской сборной Украины

Украинскую паралимпийскую сборную раскритиковали в России. Фото из открытых источников

Больше всего возмущений хлынуло от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который является ярым кремлевским пропагандистом. Именно он заявил, что украинские паралимпийцы якобы не захотели располагаться рядом со своими российскими коллегами во время официальной церемонии старта очередных Паралимпийских игр.

Почему в России разразились критикой в сторону паралимпийской сборной Украины - фото 2

Дмитрий Губерниев, фото из открытых источников

По словам комментатора, украинская сборная попросту покинула мероприятие, лишь бы не находиться в близости со спортсменами из РФ.

При этом, как подчеркнул Губерниев, инцидент вроде как состоялся уже после марша всех команд. Россияне якобы поприветствовали украинских игроков, однако руководитель отечественного Паралимпийского комитета "буквально приказал" спортсменам уходить.

"Вы представляете, к какому уровня маразма можно дойти? Что вы делаете, безумцы?! — делился своим возмущением Губерниев. — Мне жаль спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?"

Самым интересным в этой ситуации является то, что громкие заявления комментатора уже опровергли. При этом несогласие со сказанным высказали в Паралимпийском комитете… самой России! По словам руководителя Павла Рожкова, такие истории сочиняют "сказочники", и ничего подобного на церемонии открытия не наблюдалось.

Однако это не помешало фейковой новости распространиться, как настоящей. Некоторые из российских депутатов Госдумы уже заявили, что украинских спортсменов следует очистить от пропаганды.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто принес для Украины первую золотую медаль на нынешних Паралимпийских играх в Японии. Подробности — в нашем материале. 

Также на портале вы можете узнать о том, чем закончилась история с олимпийской чемпионкой, отдавшей свою "призовую" квартиру собственному тренеру.


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Источник: https://sport.24tv.ua/rosiyani-vlashtuvali-isteriku-cherez-ukrayinskih-novini-rosiyi_n1722183
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