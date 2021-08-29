Пятый день Паралимпиады: кто принес Украине еще два золота

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Вечканова Елена
Триумф украинской
национальной сборной на Паралимпийских играх, которые принимает японское Токио,
продолжает быть феерическим. Так, в самом начале пятого соревновательного дня
наши спортсмены сумели завоевать сразу два новых золота. Приятные вести
сообщает издание "Сегодня".
Украина стала лучшей в прыжках в длину и академической гребли. Коллаж: "Комментарии"
Первая золотая
медаль в воскресенье, 29 августа, Украине досталась благодаря прыжкам в длину.
Многократной паралимпийской чемпионке Оксане Зубковской удача улыбнулась и в
соревнованиях этого года. 40-летная спортсменка вновь стала лучшей в своем виде
спорта.
Интересно, что наивысших
ступеней пьедестала Зубковская достигает уже 13 лет подряд. В её личной
наградной копилке находится золото с Паралимпиад 2008 года (Пекин), 2012
(Лондон) и 2016 (Рио-де-Жанейро).
Вторую золотую
медаль для украинской команды в пятый день заполучил Роман Полянский. Спортсмен представлял
нашу страну в академической гребле. Согласно результатам, он был лучшим на
дистанции в 2000 метров. Интересно, что нынешний результат сделал его двукратным
золотым паралимпийским чемпионом — высшая награда уже была у Полянского на прошлой
Паралимпиаде в Рио.
Согласно
медальным "показателям", Украина уверено держится на пятом месте в общем
командном зачете с 36 полученными медалями различного "качества".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как наша команда закончила четвертый день соревнований. Сколько медалей и в каких видах спорта заполучили украинские паралимпийцы, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, какой околополитический скандал преследовал сборную Украины на Паралимпиаде и при чем здесь российские пропагандисты.
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