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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Пятый день Паралимпиады: кто принес Украине еще два золота
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Пятый день Паралимпиады: кто принес Украине еще два золота

Украинцы стали лучшими в прыжках в длину и академической гребли

сегодня, 09:07
Автор:

Вечканова Елена

Триумф украинской национальной сборной на Паралимпийских играх, которые принимает японское Токио, продолжает быть феерическим. Так, в самом начале пятого соревновательного дня наши спортсмены сумели завоевать сразу два новых золота. Приятные вести сообщает издание "Сегодня".

Пятый день Паралимпиады: кто принес Украине еще два золота

Украина стала лучшей в прыжках в длину и академической гребли. Коллаж: "Комментарии"

Первая золотая медаль в воскресенье, 29 августа, Украине досталась благодаря прыжкам в длину. Многократной паралимпийской чемпионке Оксане Зубковской удача улыбнулась и в соревнованиях этого года. 40-летная спортсменка вновь стала лучшей в своем виде спорта.

Интересно, что наивысших ступеней пьедестала Зубковская достигает уже 13 лет подряд. В её личной наградной копилке находится золото с Паралимпиад 2008 года (Пекин), 2012 (Лондон) и 2016 (Рио-де-Жанейро).

Вторую золотую медаль для украинской команды в пятый день заполучил Роман Полянский. Спортсмен представлял нашу страну в академической гребле. Согласно результатам, он был лучшим на дистанции в 2000 метров. Интересно, что нынешний результат сделал его двукратным золотым паралимпийским чемпионом — высшая награда уже была у Полянского на прошлой Паралимпиаде в Рио.

Согласно медальным "показателям", Украина уверено держится на пятом месте в общем командном зачете с 36 полученными медалями различного "качества".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как наша команда закончила четвертый день соревнований. Сколько медалей и в каких видах спорта заполучили украинские паралимпийцы, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какой околополитический скандал преследовал сборную Украины на Паралимпиаде и при чем здесь российские пропагандисты.


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Источник: https://sport.segodnya.ua/sport/tournaments/olympics2020/dve-zolotye-medali-fantasticheskoe-dlya-ukrainy-nachalo-voskresenya-v-tokio-2020-1571181.html
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