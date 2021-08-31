Паралимпиада-2020: сколько медалей Украина завоевала в седьмой день соревнований

Украинские спортсмены на Паралимпийских играх-2020, которые принимает японское Токио, продолжают свое триумфальное шествие за наградами. На протяжении седьмого соревновательного дня, 31 августа, наша сборная заполучила еще 12 различных медалей, три из которых — "золото". Информацию передают "Комментарии" со ссылкой на "Спорт Сегодня".



Украинцы завоевали 31 августа аж 12 медалей. Фото из открытых источников

Общий медальный зачет украинской сборной насчитывает 66 различных медалей. Во вторник наиболее удачливыми в спортивных противостояниях были отечественные пловцы. На их счету — семь медалей.

Золотые награды достались Андрею Трусову (дистанция 50 м, использовался вольный стиль) и Максиму Крыпаку (дистанция 100 м, плыл баттерфляем).

Следует отметить, что Крыпак не просто стал победителем заплыва, он еще и сумел отличиться скоростью, что позволило установить новый мировой паралимпийский рекорд. Свою дистанцию он преодолел за молниеносные 57 секунд 24 миллисекунды. У Трусова золотая медаль — уже вторая такого "качества" на нынешних Играх.

Вместе с Андреем в заплыве также участвовал Евгений Богодайко, которому удалось добраться до финиша третьим. Как результат — дополнительная "бронза" в зачет команды.

Также бронзовыми медалями были награждены Василий Крайник (дистанция 200 м, комплексное плаванье) и уже неоднократная чемпионка этой Паралимпиады Елизавета Мерешко.

Еще две "бронзы" в плаванье "ушли" к Максиму Вераксе (дистанция 100 м, вольный стиль) и команде спортсменов, выступавших в миксовой эстафете (дистанция — 4х100 м). Вместе Максиму Вераксе, Марине Пиддубной, Кириллу Гаращенко и Анне Стеценко удалось показать хороший результат, который и привел их к третьему месту.

Остальные награды сборная Украины получила в других видах спорта.

Так, еще одно, третье за седьмой день соревнований, золото для команды выиграл легкоатлет Максим Коваль. И снова — с установленным рекордом. Спортсмену удалось толкнуть ядро на 17,34 м, что является лучшим результатом для паралимпийцев. Всего на немного от сокомандника отстал Александр Яровой. С результатом в 17,30 м он стал вторым, получив "серебро".

Еще две серебряные награды получили украинские спортсменки, соревнующиеся в беге. Медалями были награждены Юлия Шуляр и Оксана Ботурчук. Интересно, что обе чемпионки упражнялись в беге на 400 м.

Также вторым в своем виде спорта — велосипедная гонка с раздельным стартом — оказался Егор Дементьев. Дистанцию в 32 км он сумел преодолеть за 43 минуты 19 секунд и 11 миллисекунд.





На данный момент Украина находится на пятом месте в общем командном зачете, имея 66 наград, 15 из которых — наивысшей "пробы". Возглавляют турнирную таблицу китайские спортсмены, получившие уже 131 медаль.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинский серебряный призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов отказался от совместного фото с российскими спортсменами на пьедестале. Это стало доказательством того, что вопреки общепринятой риторике, спорт явно не "вне политики". На нашем портале вы можете узнать и то, как сам спортсмен прокомментировал собственный поступок.

Еще мы рассказывали, какой околополитический скандал преследовал сборную Украины на Паралимпиаде и при чем здесь российские пропагандисты.

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