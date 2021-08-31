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Паралимпиада-2020: сколько медалей Украина завоевала в седьмой день соревнований

15 медалей различного «качества», из которых семь — в плаванье, пополнили «копилку» наград сборной Украины на Паралимпиаде-2020

сегодня, 16:03
Автор:

Вечканова Елена

Украинские спортсмены на Паралимпийских играх-2020, которые принимает японское Токио, продолжают свое триумфальное шествие за наградами. На протяжении седьмого соревновательного дня, 31 августа, наша сборная заполучила еще 12 различных медалей, три из которых — "золото". Информацию передают "Комментарии" со ссылкой на "Спорт Сегодня".

Паралимпиада-2020: сколько медалей Украина завоевала в седьмой день соревнований

Украинцы завоевали 31 августа аж 12 медалей. Фото из открытых источников

Общий медальный зачет украинской сборной насчитывает 66 различных медалей. Во вторник наиболее удачливыми в спортивных противостояниях были отечественные пловцы. На их счету — семь медалей.

Золотые награды достались Андрею Трусову (дистанция 50 м, использовался вольный стиль) и Максиму Крыпаку (дистанция 100 м, плыл баттерфляем).

Следует отметить, что Крыпак не просто стал победителем заплыва, он еще и сумел отличиться скоростью, что позволило установить новый мировой паралимпийский рекорд. Свою дистанцию он преодолел за молниеносные 57 секунд 24 миллисекунды. У Трусова золотая медаль — уже вторая такого "качества" на нынешних Играх.

Вместе с Андреем в заплыве также участвовал Евгений Богодайко, которому удалось добраться до финиша третьим. Как результат — дополнительная "бронза" в зачет команды.

Также бронзовыми медалями были награждены Василий Крайник (дистанция 200 м, комплексное плаванье) и уже неоднократная чемпионка этой Паралимпиады Елизавета Мерешко.

Еще две "бронзы" в плаванье "ушли" к Максиму Вераксе (дистанция 100 м, вольный стиль) и команде спортсменов, выступавших в миксовой эстафете (дистанция — 4х100 м). Вместе Максиму Вераксе, Марине Пиддубной, Кириллу Гаращенко и Анне Стеценко удалось показать хороший результат, который и привел их к третьему месту.

Остальные награды сборная Украины получила в других видах спорта.

Так, еще одно, третье за седьмой день соревнований, золото для команды выиграл легкоатлет Максим Коваль. И снова — с установленным рекордом. Спортсмену удалось толкнуть ядро на 17,34 м, что является лучшим результатом для паралимпийцев. Всего на немного от сокомандника отстал Александр Яровой. С результатом в 17,30 м он стал вторым, получив "серебро".

Еще две серебряные награды получили украинские спортсменки, соревнующиеся в беге. Медалями были награждены Юлия Шуляр и Оксана Ботурчук. Интересно, что обе чемпионки упражнялись в беге на 400 м.

Также вторым в своем виде спорта — велосипедная гонка с раздельным стартом — оказался Егор Дементьев. Дистанцию в 32 км он сумел преодолеть за 43 минуты 19 секунд и 11 миллисекунд.

Паралимпиада-2020: сколько медалей Украина завоевала в седьмой день соревнований - фото 2

На данный момент Украина находится на пятом месте в общем командном зачете, имея 66 наград, 15 из которых — наивысшей "пробы". Возглавляют турнирную таблицу китайские спортсмены, получившие уже 131 медаль.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинский серебряный призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов отказался от совместного фото с российскими спортсменами на пьедестале. Это стало доказательством того, что вопреки общепринятой риторике, спорт явно не "вне политики". На нашем портале вы можете узнать и то, как сам спортсмен прокомментировал собственный поступок.

Еще мы рассказывали, какой околополитический скандал преследовал сборную Украины на Паралимпиаде и при чем здесь российские пропагандисты.


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Источник: https://t.me/sport_segodnya
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