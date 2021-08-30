logo
Русский Українська

BTC/USD

48131.30

ETH/USD

3269.63

LTC/USD

172.32

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Кто из украинских паралимпийцев отказался фотографироваться со спортсменами из РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто из украинских паралимпийцев отказался фотографироваться со спортсменами из РФ

Игорь Цветов не согласился на общее фото с двумя представителями Паралимпийского комитета России

сегодня, 18:52
Автор:

Вечканова Елена

Очередное доказательство того, что спорт не находится вне политики, принес шестой день Паралимпийских игр-2020, которые принимает японское Токио. По информации "УНИАН", серебряный призер нынешних соревнований Игорь Цветов ответил отказом на предложение российских коллег сфотографироваться на пьедестале.

Кто из украинских паралимпийцев отказался фотографироваться со спортсменами из РФ

Игорь Цветов был вторым в беге на 100 метров. Фото из открытых источников

Цветов, преодолевая дистанцию в 100 метров, прибежал к финишу вторым. Однако что золотая, что бронзовая медаль достались его соперникам, представляющим Паралимпийский комитет России.

Когда пришло время награждения, российские спортсмены решили сделать общее фото на память. Впрочем, Игорь Цветов отказался, услышав подобное предложение. Как итог — Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну не осталось ничего другого, как сделать фото вдвоем. Украинский спортсмен остался в стороне, ожидая, пока церемония закончится.

Кто из украинских паралимпийцев отказался фотографироваться со спортсменами из РФ - фото 2
Кто из украинских паралимпийцев отказался фотографироваться со спортсменами из РФ - фото 3

Следует добавить, что свою 100-метровку к "серебру" Цветов сумел преодолеть за весьма короткое время — 11 секунд и 47 миллисекунд.

К слову, это уже не первый околополитический момент, который касается национальной паралимпийской сборной Украины на этих соревнованиях. Как уже сообщали "Комментарии", в России поднялась настоящая волна хейта против украинских спортсменов. Причина — в недовольстве их поведением на открытии Паралимпиады. Подробности ищите в нашем материале.

Отметим также, что к политическим позициям спортсменов в Украине есть немало претензий. К примеру, на украинскую олимпийскую призерку Ярославу Магучих обрушился шквал критики после неоднозначного фото с награждения — на снимке украинская спортсменка обнимает российскую коллегу, которая также завоевала медаль. Как спортсменка прокомментировала собственный проступок, читайте в нашей публикации. Кроме того вы можете узнать, кто выступил с очень громкой критикой Магучих, среди прочего назвав ее "биомусором".

Еще мы рассказывали, какие результаты успела продемонстрировать украинская команда на Паралимпиаде-2020 за последние шесть дней.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.unian.ua/othersports/ukrajinskiy-legkoatlet-vidmovivsya-fotografuvatisya-z-rosiyskimi-sportsmenami-na-paralimpiadi-foto-novyny-sportu-11528398.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ