Кто из украинских паралимпийцев отказался фотографироваться со спортсменами из РФ

Очередное доказательство того, что спорт не находится вне политики, принес шестой день Паралимпийских игр-2020, которые принимает японское Токио. По информации "УНИАН", серебряный призер нынешних соревнований Игорь Цветов ответил отказом на предложение российских коллег сфотографироваться на пьедестале.



Игорь Цветов был вторым в беге на 100 метров. Фото из открытых источников

Цветов, преодолевая дистанцию в 100 метров, прибежал к финишу вторым. Однако что золотая, что бронзовая медаль достались его соперникам, представляющим Паралимпийский комитет России.

Когда пришло время награждения, российские спортсмены решили сделать общее фото на память. Впрочем, Игорь Цветов отказался, услышав подобное предложение. Как итог — Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну не осталось ничего другого, как сделать фото вдвоем. Украинский спортсмен остался в стороне, ожидая, пока церемония закончится.

Следует добавить, что свою 100-метровку к "серебру" Цветов сумел преодолеть за весьма короткое время — 11 секунд и 47 миллисекунд.

К слову, это уже не первый околополитический момент, который касается национальной паралимпийской сборной Украины на этих соревнованиях. Как уже сообщали "Комментарии", в России поднялась настоящая волна хейта против украинских спортсменов. Причина — в недовольстве их поведением на открытии Паралимпиады. Подробности ищите в нашем материале.

Отметим также, что к политическим позициям спортсменов в Украине есть немало претензий. К примеру, на украинскую олимпийскую призерку Ярославу Магучих обрушился шквал критики после неоднозначного фото с награждения — на снимке украинская спортсменка обнимает российскую коллегу, которая также завоевала медаль. Как спортсменка прокомментировала собственный проступок, читайте в нашей публикации. Кроме того вы можете узнать, кто выступил с очень громкой критикой Магучих, среди прочего назвав ее "биомусором".

Еще мы рассказывали, какие результаты успела продемонстрировать украинская команда на Паралимпиаде-2020 за последние шесть дней.

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