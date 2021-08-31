Украинский призер Паралимпиады объяснил, почему отказался фотографироваться с представителями РФ

Легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший "серебро" Паралимпиады в Токио, объяснил свою позицию, почему посчитал недопустимым фотографироваться с другими призерами – представителями России. Как информирует издание "Комментарии", на своей странице в Facebook он лаконично дал понять, что так решил проявить свою гражданскую позицию.

Украинец не стал делать фото с россиянами Фото: sport-express

Игорь Цветов отметил, кто-то в его поступке увидел неуважение к другим спортсменам, а кто-то уважение к своей Родине.

"Каждому свое... С Украиной в сердце", — написал украинский спортсмен, комментируя новость о его отказе обменяться дружественными объятиями с российскими спортсменами.

Отметим, в беге на 100 метров украинец стал "серебряным" призером Паралимпиады. На пьедестал ему пришлось подыматься вместе с представителями России, которые также оказались с медалями. Российские спортсмены предложили Игорю Цветову сделать совместное фото победителей на что наш соотечественник ответил отказом. В итоге Сафронов и Калашян улыбались перед объективом фотокамеры вдвоем. Инцидент не остался без внимания российских пропагандистов и политиков. Так депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что "украинских атлетов просто запугали".

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