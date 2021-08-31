logo
Русский Українська

BTC/USD

47776.57

ETH/USD

3353.28

LTC/USD

172.92

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинский призер Паралимпиады объяснил, почему отказался фотографироваться с представителями РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский призер Паралимпиады объяснил, почему отказался фотографироваться с представителями РФ

Цветов называет это уважением к Украине

сегодня, 10:55
Автор:

Кравцев Сергей

Легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший "серебро" Паралимпиады в Токио, объяснил свою позицию, почему посчитал недопустимым фотографироваться с другими призерами – представителями России. Как информирует издание "Комментарии", на своей странице в Facebook он лаконично дал понять, что так решил проявить свою гражданскую позицию.

Украинский призер Паралимпиады объяснил, почему отказался фотографироваться с представителями РФ

Украинец не стал делать фото с россиянами Фото: sport-express

Игорь Цветов отметил, кто-то в его поступке увидел неуважение к другим спортсменам, а кто-то уважение к своей Родине.

"Каждому свое... С Украиной в сердце", — написал украинский спортсмен, комментируя новость о его отказе обменяться дружественными объятиями с российскими спортсменами.

Отметим, в беге на 100 метров украинец стал "серебряным" призером Паралимпиады. На пьедестал ему пришлось подыматься вместе с представителями России, которые также оказались с медалями. Российские спортсмены предложили Игорю Цветову сделать совместное фото победителей на что наш соотечественник ответил отказом. В итоге Сафронов и Калашян улыбались перед объективом фотокамеры вдвоем. Инцидент не остался без внимания российских пропагандистов и политиков. Так депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что "украинских атлетов просто запугали".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские спортсмены продолжают приятно удивлять своими выступлениями на Паралимпиаде в Токио. Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук второй преодолела дистанцию в 400 метров. В копилку украинской сборной отправилось новое "серебро".

Также читайте на "Комментариях" — украинский пловец установил мировой паралимпийский рекорд. 21-летний пловец Андрей Трусов впервые выступал на соревнованиях такого уровне, но эти выступления уже закончились триумфом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/igor.tsvietov.001/posts/1238349433336597
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ