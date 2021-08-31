Паралимпиада-2020: у Украины новое серебро и позиция в турнирной таблице

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Лилия Боровая
Оксана Ботурчук завоевала серебро, фото: REUTERS
Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала серебряную медаль Паралимпиады-2020, проходящей в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте параолимпийских соревнований.
Оксана Ботурчук пришла к финишу второй в забеге на 400 м, преодолев дистанцию за 55.33 секунды, уступив золото на 2,75 секунды кубинке Омаре Дуранд.
Отметим, что забег проводился в классе Т12, то есть среди спортсменок с нарушениями зрения, поэтому паралимкийки преодолевали дистанцию вместе со своими сопровождающими. С Оксаной Ботурчук победные 400 м бежал Никита Барабанов.
36-летняя спортсменка не впервые представляет Украину на паралимпийских соревнованиях. Девушка в 2008 году выборола золото в Пекине, а также шесть серебряных и одну бронзовую медаль.
По состоянию на сейчас, украинские спортсмены завоевали в Токио 55 медалей – 12 золотых, 28 серебряных и 15 бронзовых. В общем паралимпийском зачете Украина поднялась с пятого на четвертое место.
Третье место пока занимает сборная Российского
паралимпийского комитета, на втором место сборная Великобритании, а на позиции
лидера Паралимпиады-2020, практически с двукратным отрывом от остальных сборных, расположились
спортмсмены Китайской Народной Республики.
Ранее "Комментарии" сообщали, что украинский серебряный призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов отказался от совместного фото с российскими спортсменами на пьедестале.
Это стало не первым доказательством того, что вопреки общепринятой риторике, спорт явно не "вне политики".К примеру, бронзовую призерку нынешней паралимпиалы Ярославу Магучих, напротив подвергли жесткой критике за снимок, на котором запечатлено объятие с российской коллегой.
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