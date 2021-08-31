Паралимпиада-2020: у Украины новое серебро и позиция в турнирной таблице

Оксана Ботурчук завоевала серебро, фото: REUTERS

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала серебряную медаль Паралимпиады-2020, проходящей в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте параолимпийских соревнований.

Оксана Ботурчук пришла к финишу второй в забеге на 400 м, преодолев дистанцию за 55.33 секунды, уступив золото на 2,75 секунды кубинке Омаре Дуранд.

Отметим, что забег проводился в классе Т12, то есть среди спортсменок с нарушениями зрения, поэтому паралимкийки преодолевали дистанцию вместе со своими сопровождающими. С Оксаной Ботурчук победные 400 м бежал Никита Барабанов.

36-летняя спортсменка не впервые представляет Украину на паралимпийских соревнованиях. Девушка в 2008 году выборола золото в Пекине, а также шесть серебряных и одну бронзовую медаль.

По состоянию на сейчас, украинские спортсмены завоевали в Токио 55 медалей – 12 золотых, 28 серебряных и 15 бронзовых. В общем паралимпийском зачете Украина поднялась с пятого на четвертое место.

Третье место пока занимает сборная Российского паралимпийского комитета, на втором место сборная Великобритании, а на позиции лидера Паралимпиады-2020, практически с двукратным отрывом от остальных сборных, расположились спортмсмены Китайской Народной Республики.







Ранее "Комментарии" сообщали, что украинский серебряный призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов отказался от совместного фото с российскими спортсменами на пьедестале.

Это стало не первым доказательством того, что вопреки общепринятой риторике, спорт явно не "вне политики".

К примеру, бронзовую призерку нынешней паралимпиалы Ярославу Магучих, напротив подвергли жесткой критике за снимок, на котором запечатлено объятие с российской коллегой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!