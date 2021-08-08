«Спорт, мать вашу, вне политики!»: призер Олимпиады Горуна поддержал Магучих

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна решил поддержать другого бронзового призера Ярославу Магучих, которая обнялась с представительницей России Марией Ласицкене на пьедестале во время церемонии награждения. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на пост Горуна в Facebook.

Ярослава Магучих - фото reuters

Возмутившись критикой Ярославы Магучих из-за нелепого снимка Горуна написал: "Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой".

Далее Станислав Горуна попытался объяснить, что спорт – это особое ремесло, которому спортсмен отдает всю свою жизнь, вкладывает много времени и сил, чтобы добиться позитивного результата. И фото во время церемонии награждения с противником – это тоже часть этого ремесла. На пьедестале могут оказаться только несколько атлетов, которые стали лучшими и нет никакого иного смысла и причины для криков "зрада".

По словам украинского каратиста, в тот момент, когда спортсмены на пьедестале обнимаются – проявляется уважение и зарождается крепкая дружба. Горуна согласился с тем, что можно критиковать спортсменов за политические проявления, но нельзя смешивать личное с политикой.

Вместе с тем, украинский параолимпиец Андрей Демчук в комментарии к посту Горуны раскритиковал его позицию, заявив, что нравится это кому-то или нет, но все смешано с политикой, ведь каждый человек – представляет тут или иную страну и он хорошо это понимает. Также параолимпиец напомнил, что у Магучих контракт с ВСУ, а между Украиной и Россией идет необъявленная война.

Напомним, после того, как фото дружеских объятий украинцы Магучих и россиянки Ласицкене облетели интернет, в Украине возник огромный резонанс. Большинство пользователей соцсети не одобрили такой эмоциональный поступок спортсменки.

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