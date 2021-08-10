«Баба и биомусор»: кто присоединился к критике спортсменки Магучих за объятия с россиянкой (ВИДЕО)

Уже несколько суток в украинском информпространстве не утихает скандал, вызванный фотографией олимпийской бронзовой чемпионки от Украины Ярославой Магучих. Снимок, где спортсменка на радостях обнимает свою российскую коллегу, разлетелся по всему интернету. Свое мнение, крайне негативно настроенное по отношению к Магучих, высказала и скандально известная экс-депутатка, языковед Ирина Фарион в эфире львовского телеканала NTA.



Ирина Фарион назвала Ярославу Магучих "биомусором". Коллаж: "Комментарии"

По мнению бывшей чиновницы, спорт, как и любая другая сфера жизни или даже религия, весьма политизирован. Поэтому спортсменка, на камеры обнявшая гражданку России, сделала нашей стране медвежью услугу, считает Фарион.

"Она на целый мир заявила, что мы — "один народ". Собственно, она подтвердила тезис Путина", — поделилась своим возмущением экс-депутатка.

Фарион подчеркнула, что, имей она отношение к украинскому Олимпийскому комитету, то незамедлительно бы вернула завоеванную Магучих бронзовую медаль организаторам. При рассуждении об этом известная своими радикальными взглядами активистка назвала олимпийскую чемпионку "биологическим мусором". Через несколько секунд она объяснила, почему настолько критически настроена.

"Тело без идеи ничего не стоит, это мусор. И эта личность — мусор", — отметила Ирина Фарион.

Также она напомнила, что фото с награждения Ярославы Магучих было сделано в день, когда на Донбассе погиб один из украинских защитников.

При этом, считает Фарион, спортсменка смогла подготовиться к соревнованиям и беспрепятственно уехать на них только благодаря тому, что восточные рубежи оберегают наши военнослужащие.

"Я публично обращаюсь к этой личности. Баба, если бы у тебя был ребенок и твоего ребенка убили, обнималась ли бы ты с врагом?" — заявила в эфире львовского телеканала экс-депутатка.

Подытоживая сказанное, Ирина Фарион резюмировала, что пока в Украине есть люди, которые заявляют, что некоторые позиции могут быть вне политики, война на Донбассе продлится еще очень долго.

Напомним, что свое мнение по поводу ситуации с Магучих уже высказали и золотой призер Олимпиады-2020 Жан Беленюк, и глава горсовета Днепра Борис Филатов. А вот Фарион, к слову, уже не впервые настолько громко критикует украинских спортсменов. Ранее "Комментарии" рассказывали, за что от языковеда досталось футболисту Артему Довбику.

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