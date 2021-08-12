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Спортсменка Магучих впервые прокомментировала скандальное фото с россиянкой (ВИДЕО)

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что в поздравлении российской коллеги не было никакого скрытого политического подтекста

сегодня, 12:37
Автор:

Вечканова Елена

С благодарностью ко всем — поклонникам и критикам — выступила перед журналистами украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая представляла нашу страну на Олимпийских Играх-2020 в Японии. Прибыв в родную страну, олимпийская команда дала небольшую пресс-конференцию.

Спортсменка Магучих впервые прокомментировала скандальное фото с россиянкой (ВИДЕО)

Магучих впервые прокомментировала скандал с российской спортсменкой. Фото из открытых источников

Как сообщают журналисты "Страны", им удалось задать волнующий очень многих вопрос: каково же Магучих чувствует себя после шквала критики, обрушившейся на нее после неоднозначного фото с награждения. Напомним, на снимке украинская спортсменка обнимает российскую коллегу, которая также завоевала медаль.

Ярослава Магучих отметила, что на международные соревнования от лица Украины ездит уже несколько лет, начиная с 2017 года. И важными атрибутами для нее всегда являются национальный флаг, а также гимн, который звучит на различных спортивных площадках.

Бронзовая медаль, завоеванная спортсменкой на Олимпиаде в Токио, для нее расценивается как "золотая", потому что на подготовку к соревнованиям было потрачено немало сил и времени.

Инцидент с объятиями Магучих комментирует весьма скупо:

"Мы все традиционно поздравляли друг друга, и в этом не было никакой политической позиции", — заявила Ярослава Магучих.

Также она отметила, что в Украине имеется свобода мысли, поэтому каждый волен выбирать сторону, какую займет в этой ситуации. Подытоживая, чемпионка поблагодарила как поклонников, которые остались на ее стороне после скандального фото, так и критиков.

"Это опыт, и он сделает меня сильнее", — резюмировала Ярослава Магучих.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто присоединился к критике Ярославы Магучих, назвав ее бабой и биомусором. Все подробности скандала — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как прокомментировал ситуацию с фотографией Магучих единственный золотой медалист Украины Жан Беленюк.


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Источник: https://t.me/stranaua/16497
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Обусуждения

Иван

сегодня, 12:05

Молодец Ярослава! Не прогнулась под бэндэр

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