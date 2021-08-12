Спортсменка Магучих впервые прокомментировала скандальное фото с россиянкой (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
С благодарностью
ко всем — поклонникам и критикам — выступила перед журналистами украинская
спортсменка Ярослава Магучих, которая представляла нашу страну на Олимпийских
Играх-2020 в Японии. Прибыв в родную страну, олимпийская команда дала небольшую
пресс-конференцию.
Магучих впервые прокомментировала скандал с российской спортсменкой. Фото из открытых источников
Как сообщают
журналисты "Страны", им удалось задать волнующий очень многих вопрос: каково же
Магучих чувствует себя после шквала критики, обрушившейся на нее после неоднозначного фото с
награждения. Напомним, на снимке украинская спортсменка обнимает российскую коллегу, которая также завоевала медаль.
Ярослава Магучих
отметила, что на международные соревнования от лица Украины ездит уже несколько
лет, начиная с 2017 года. И важными атрибутами для нее всегда являются
национальный флаг, а также гимн, который звучит на различных спортивных площадках.
Бронзовая медаль,
завоеванная спортсменкой на Олимпиаде в Токио, для нее расценивается как "золотая",
потому что на подготовку к соревнованиям было потрачено немало сил и времени.
Инцидент с
объятиями Магучих комментирует весьма скупо:
Также она
отметила, что в Украине имеется свобода мысли, поэтому каждый волен выбирать
сторону, какую займет в этой ситуации. Подытоживая, чемпионка поблагодарила как
поклонников, которые остались на ее стороне после скандального фото, так и
критиков.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кто присоединился к критике Ярославы Магучих, назвав ее бабой и биомусором. Все подробности скандала — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как прокомментировал ситуацию с фотографией Магучих единственный золотой медалист Украины Жан Беленюк.
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