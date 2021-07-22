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Как российский Олимпийский комитет экономит на своих спортсменах

Российский оргкомитет оставил своих олимпийцев без благ цивилизации

сегодня, 10:10
Автор:

Данило Матюха

Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио объяснили, почему в номерах российских спортсменов в олимпийской деревне не оказалось холодильников и телевизоров. Об этом сообщает Urdupoint.

Как российский Олимпийский комитет экономит на своих спортсменах

Россия на Олимпиаде в Токио - фото из открытых источников

Журналисты со ссылкой на представителя оргкомитета, заявляют, что российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах, которая проводится за дополнительную плату. 

"Мы предпримем меры в связи с отсутствием холодильников и телевизоров, но сначала нужно прояснить этот вопрос с российской стороной. Постараемся сделать все, чтобы как можно скорее разобраться с этим", – заявила глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото.

Напомним, министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу сообщил, что олимпийская сборная страны отказалась от участия в Играх Токио-2020. Детали ищите в нашей публикации.

Отметим, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды  результат теста на COVID-19 оказался положительным. 

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.urdupoint.com/en/sports/tokyo-games-organizers-explain-absence-of-tvs-1307680.html
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