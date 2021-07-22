Как российский Олимпийский комитет экономит на своих спортсменах

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Данило Матюха
Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио объяснили, почему в номерах российских спортсменов в олимпийской деревне не оказалось холодильников и телевизоров. Об этом сообщает Urdupoint.
Россия на Олимпиаде в Токио - фото из открытых источников
Журналисты со ссылкой на представителя оргкомитета, заявляют, что российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах, которая проводится за дополнительную плату.
Напомним, министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу сообщил, что олимпийская сборная страны отказалась от участия в Играх Токио-2020. Детали ищите в нашей публикации.
Отметим, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды результат теста на COVID-19 оказался положительным.
Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.
Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.
Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.
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