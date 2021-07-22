Почему Гвинея не будет принимать участие в Олимпиаде-2020

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу сообщил, что олимпийская сборная страны отказалась от участия в Играх Токио-2020. Слова чиновника, адресованные президенту Олимпийского комитета Гвинеи, приводит агентство Inside the Games (ITG).

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

Такое решения гвинейская сторона мотивировала плохой ситуацией с коронавирусом.

"В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио", – заявил Соу.

В то же время источник ITG, близкий к правительству страны, считает, что решение также связано с недостатком средств для покрытия расходов на поездку в Японию.

За Гвинею на Олимпиаде в Токио должны были выступить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба – плавание) и Аиссата Деэн Конте (бег на 100 м).

Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды результат теста на COVID-19 оказался положительным.

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

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