Кто сможет посетить открытие Олимпиады в Токио

Правительство Японии изучает вопрос о допуске на церемонию открытия только высокопоставленных представителей, включая прибывших важных иностранных гостей, представителей спонсоров игр и дипломатов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на японские СМИ.

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

Ранее предполагалось, что количество зрителей на открытии, которое должно состояться 23 июля, будет достигать десяти тысяч, однако в связи с распространением коронавируса в стране и мире эта цифра значительно сократится.

Кроме того, во избежание распространения коронавирусной инфекции, мероприятия после 9 часов вечера будут проводить без зрителей, в остальное время олимпийские объекты заполнятся только на 50% от общей вместимости.

По информации журналистов, все организационные вопросы, касающиеся проведения Олимпиады, будет обсуждаться на переговорах 8 июля. В них примут участие губернатор Токио и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который прибудет в Японию тот же день.

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга заявил о возможности проведения игр вообще без зрителей. Политик хочет, чтобы на стадионах были болельщики, но добавил, что некоторые члены правящей партии выступают за полный запрет.

Ранее "Комментарии" писали, что Олимпиаду-2020 не хотели отменять до последнего. Однако, ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В марте ехать на Игры категорически отказались Канада и Австралия, не хотели рисковать здоровьем спортсменов. Отменяли совсем Олимпийские игры только во время Первой и Второй мировых войн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!