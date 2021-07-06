Кто сможет посетить открытие Олимпиады в Токио

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Данило Матюха
Правительство Японии изучает вопрос о допуске на церемонию открытия только высокопоставленных представителей, включая прибывших важных иностранных гостей, представителей спонсоров игр и дипломатов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на японские СМИ.
Олимпиада в Токио - фото из открытых источников
Ранее предполагалось, что количество зрителей на открытии, которое должно состояться 23 июля, будет достигать десяти тысяч, однако в связи с распространением коронавируса в стране и мире эта цифра значительно сократится.
Кроме того, во избежание распространения коронавирусной инфекции, мероприятия после 9 часов вечера будут проводить без зрителей, в остальное время олимпийские объекты заполнятся только на 50% от общей вместимости.
По информации журналистов, все организационные вопросы, касающиеся проведения Олимпиады, будет обсуждаться на переговорах 8 июля. В них примут участие губернатор Токио и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который прибудет в Японию тот же день.
Премьер-министр Японии Йосихиде Суга заявил о возможности проведения игр вообще без зрителей. Политик хочет, чтобы на стадионах были болельщики, но добавил, что некоторые члены правящей партии выступают за полный запрет.
Ранее "Комментарии" писали, что Олимпиаду-2020 не хотели отменять до последнего. Однако, ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В марте ехать на Игры категорически отказались Канада и Австралия, не хотели рисковать здоровьем спортсменов. Отменяли совсем Олимпийские игры только во время Первой и Второй мировых войн.
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