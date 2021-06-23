Почему организаторы Токио 2020 запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр

К Олимпийским играм, которые должны пройти в Токио, осталось 30 дней. Организаторы Олимпиады продолжают подготовку и обсуждают условия проведения соревнований. Уже известно о некоторых требованиях к организации игр в условиях пандемии, а теперь еще и добавились новые строгие правила. Как сообщают издания Reuters и Forbes, организаторы Токио 2020 приняли решение запретить продажу любого алкоголя на площадках. Также зрителям будет запрещено брать автографы у спортсменов и громко болеть.

Олимпийские игры в Токио. Фото: getty images

Председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Сейко Хасимото объяснила журналистам, что организаторы решили запретить алкоголь на игровых площадках, следуя рекомендациям экспертов. Она добавила, что спонсор игр Asahi Breweries согласился с таким требованием.

"Следуя советам экспертов, оргкомитет решил запретить продажу и употребление алкоголя на площадках, чтобы предотвратить распространение инфекции", — сказала Хасимото.

По сообщению Kyodo News, из-за летней жары в Японии во время Олимпиады зрителям позволят снимать маски на открытых площадках, но при условии сохранения дистанции.

Внутри места проведения игр будет запрещено громко болеть и аплодировать, здороваться, размахивать полотенцами и просить автографы у спортсменов.

Кстати, сначала организаторы Олимпиады планировали разрешить употребление алкоголя, однако это вызвало общественный резонанс. Поэтому было принято решение о полном запрете.

Издание "Комментарии" уже писало о том, что организаторы Олимпийских игр назвали условие, при котором соревнования пройдут без зрителей. В частности премьер Японии Ёсихидэ Суга не исключает, что такие ограничения могут ввести, если в стране будет действовать чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

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