Почему организаторы Токио 2020 запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр

BTC/USD
34016.27
ETH/USD
1995.20
LTC/USD
129.26
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Корольова Аліна
К Олимпийским играм, которые должны пройти в Токио, осталось 30 дней. Организаторы Олимпиады продолжают подготовку и обсуждают условия проведения соревнований. Уже известно о некоторых требованиях к организации игр в условиях пандемии, а теперь еще и добавились новые строгие правила. Как сообщают издания Reuters и Forbes, организаторы Токио 2020 приняли решение запретить продажу любого алкоголя на площадках. Также зрителям будет запрещено брать автографы у спортсменов и громко болеть.
Олимпийские игры в Токио. Фото: getty images
Председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Сейко Хасимото объяснила журналистам, что организаторы решили запретить алкоголь на игровых площадках, следуя рекомендациям экспертов. Она добавила, что спонсор игр Asahi Breweries согласился с таким требованием.
По сообщению Kyodo News, из-за летней жары в Японии во время Олимпиады зрителям позволят снимать маски на открытых площадках, но при условии сохранения дистанции.
Внутри места проведения игр будет запрещено громко болеть и аплодировать, здороваться, размахивать полотенцами и просить автографы у спортсменов.
Кстати, сначала организаторы Олимпиады планировали разрешить употребление алкоголя, однако это вызвало общественный резонанс. Поэтому было принято решение о полном запрете.
Издание "Комментарии" уже писало о том, что организаторы Олимпийских игр назвали условие, при котором соревнования пройдут без зрителей. В частности премьер Японии Ёсихидэ Суга не исключает, что такие ограничения могут ввести, если в стране будет действовать чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости