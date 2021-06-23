logo
Русский Українська

BTC/USD

34016.27

ETH/USD

1995.20

LTC/USD

129.26

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Почему организаторы Токио 2020 запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему организаторы Токио 2020 запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр

В Японии пытаются обеспечить максимально безопасные условия, чтобы избежать нового распространения заболеваний COVID-19

сегодня, 14:37
Автор:

Корольова Аліна

К Олимпийским играм, которые должны пройти в Токио, осталось 30 дней. Организаторы Олимпиады продолжают подготовку и обсуждают условия проведения соревнований. Уже известно о некоторых требованиях к организации игр в условиях пандемии, а теперь еще и добавились новые строгие правила. Как сообщают издания Reuters и Forbes, организаторы Токио 2020 приняли решение запретить продажу любого алкоголя на площадках. Также зрителям будет запрещено брать автографы у спортсменов и громко болеть.

Почему организаторы Токио 2020 запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр

Олимпийские игры в Токио. Фото: getty images

Председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Сейко Хасимото объяснила журналистам, что организаторы решили запретить алкоголь на игровых площадках, следуя рекомендациям экспертов. Она добавила, что спонсор игр Asahi Breweries согласился с таким требованием.

"Следуя советам экспертов, оргкомитет решил запретить продажу и употребление алкоголя на площадках, чтобы предотвратить распространение инфекции", — сказала Хасимото.

По сообщению Kyodo News, из-за летней жары в Японии во время Олимпиады зрителям позволят снимать маски на открытых площадках, но при условии сохранения дистанции.

Внутри места проведения игр будет запрещено громко болеть и аплодировать, здороваться, размахивать полотенцами и просить автографы у спортсменов.

Кстати, сначала организаторы Олимпиады планировали разрешить употребление алкоголя, однако это вызвало общественный резонанс. Поэтому было принято решение о полном запрете.

Издание "Комментарии" уже писало о том, что организаторы Олимпийских игр назвали условие, при котором соревнования пройдут без зрителей. В частности премьер Японии Ёсихидэ Суга не исключает, что такие ограничения могут ввести, если в стране будет действовать чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/ , https://www.forbes.com/?sh=e4ea0ee2254c
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ