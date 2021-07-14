Почему российские спортсменки, которые будут представлять страну на Олимпийских играх, пошли на изоляцию

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что безопасные и надежные Олимпийские игры в Токио стали демонстрацией глобальной солидарности во время пандемии в тот же день, когда уровень инфекции в принимающем городе достиг своего максимума за шесть месяцев. Об этом сообщает Guardian.

Олимпиада в Токио. Фото: Vox

Обнаружение случаев заболевания коронавирусом в отеле, где остановились десятки бразильских олимпиадников, усилило опасения по поводу распространения инфекции в течение лета. Семь сотрудников отеля в городе Хамамацу, расположенном к юго-западу от Токио, показали положительный результат, сообщил городской чиновник. Он добавил, что 31 член бразильской олимпийской делегации был отделен от других гостей и не был инфицирован.

Также российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как массажист команды сдал положительный результат на COVID-19.

13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.





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