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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Скандал с объятиями Магучих набирает обороты: мэр Днепра Филатов заступился за спортсменку
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Скандал с объятиями Магучих набирает обороты: мэр Днепра Филатов заступился за спортсменку

После реакции украинцев и Минобороны на совместное фото бронзовой призерки Олимпиады украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене за Ярославу заступился мэр Днепра Борис Филатов

сегодня, 16:56
Автор:

Кравцев Сергей

Скандал из-за объятий бронзовой призерки Олимпиады украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене набирает обороты. После того, как в сети начали "клеймить" спортсменку, обвиняя ее в непатриотизме, за девушку внезапно заступился мэр Днепра Борис Филатов. Как информирует издание "Комментарии", свой пост в защиту Ярославы Магучих Филатов опубликовал у себя в Facebook.

Скандал с объятиями Магучих набирает обороты: мэр Днепра Филатов заступился за спортсменку

Ярослава Магучих. Фото: Украинская правда

Весь резонанс возник из-за того, что Ярослава Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Мария Ласицкене, представляющая на Олимпиаде Россию, имеет звание капитана Вооруженных сил России. В 2018 году она получила статус доверенного лица Владимира Путина на выборах президента РФ. Вся эта информация быстро оказалась в сети и получила огромный резонанс.

Заступаясь за Магучих, Борис Филатов призвал не забывать всех о том, что 19-летняя девушка благодаря изнурительному труду выиграла олимпийскую медаль, после чего ее переполняли эмоции. И вот весь этот триумф перечеркнуло всего одно фото. При том, что не факт, что оно было сделано сознательно. После всего этого девушку, которая еще "жизни не видела", начали критиковать тысячи "диванных патриотов".

"Ты делаешь фотографию. Может, даже не понимая в тот момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи "диванных патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты", – написал Филатов.

Вчера портал "Комментарии" также сообщал, как за Ярославу Магучих заступился еще один олимпийский призер, украинский каратист Станислав Горуна. Он решил поддержать свою партнершу по сборной, призвав всех перестать травить девушку, смешивая спорт с политикой.


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Источник: https://www.facebook.com/100002157183088/posts/4232289493519582/
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