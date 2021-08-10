«Ярослава была в состоянии эйфории»: Беленюк прокомментировал скандал с Магучих

Украинский чемпион, обладатель золотой медали Олимпиады-2020 в Токио, народный депутат "Слуги народа" Жан Беленюк заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, критика против которой не прекращается который день подряд из-за объятий на пьедестале с российской спортсменкой. Как передает издание "Комментарии", свою позицию Жан Беленюк высказал в интервью телеканалу "Наш".

Жан Беленюк завоевал "золото" на Олимпиаде. Фото: EPA

Жан Беленюк считает, что есть огромная недоработка представителей украинской делегации на Олимпиаде в Токио. Нужно было очень внятно разъяснить украинским спортсменам, как некоторые их действия могут ударить по имиджу Украины и какой резонанс они могут вызвать в информационном пространстве.

Нардеп подчеркнул, что он никогда не сомневался в том, что Ярослава Магучих искренне любит Украину и её заслуги нельзя недооценивать, потому что она проделала большой путь, чтобы выбороть олимпийскую медаль. Жан Беленюк отметил, что ещё одна сторона медали – то, что начали "травить" 19-летнюю девушку. Это неправильно и очень низко. Представители украинской делегации должны были сыграть на опережение и разъяснить спортсменам, как те или иные действия могут повлиять на информационное пространство.

Что же касается объятий с россиянкой, то Жан Беленюк сказал, что это не совсем осознанный поступок, а скорее состояние эйфории от победы, когда эмоции взяли верх.

"Я уверен, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и находишься в состоянии эйфории…", — сказал Беленюк.

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