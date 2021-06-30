«Московит и марсианин»: кто и почему оскорбил Довбика, принесшего Украине победу над Швецией

Одна из самых обсуждаемых тем среды, 30 июня, — это невероятная победа национальной сборной на Чемпионате Европы по футболу 2020 года. Обсуждаются очень многие аспекты этого матча, а также всего сказанного и сделанного после. Так, к примеру, настоящий герой матча Украина-Швеция Артем Довбик успел попасть в эпицентр настоящего языкового скандала из-за возмущения отечественной писательницы Ларисы Ницой.



Лариса Ницой раскритиковала Артема Довбика за русский язык. Коллаж: "Комментарии"

На своей Facebook-странице известная своими проукраинскими взглядами активистка высказалась против использования украинскими футболистами российского языка. Больше всего досталось забившему второй, победный гол Украины Артему Довбику — его Ницой назвала "московитом" и "марсианином".

К своей публикации писательница прикрепила короткое видео, где Довбик на вопрос украинской журналистки, заданный на государственном языке, отвечает на русском. Также в ролике присутствует реакция самой Людмилы Ницой — она сначала удивленно смотрит на экран, а после "фейспалмит", прикладывая руку ко лбу.

Всем, кто называл Довбика героем, женщина посоветовала снова сходить к нему и рассказать, на каком языке нужно говорить.

"Также дружески пошли к нему и сказали ему, что украинские герои [...] разговаривают на украинском", — подчеркнула Людмила Ницой.

Весьма интересно наблюдать за реакцией людей в комментариях. Как это водится, мнения разделились: есть те, кто поддержал писательницу, но не обходится и без людей, раскритиковавших подобное мнение.

Facebook-пользовательница под ником "Наталья Наталья" отметила, что сейчас, после украинской победы в 1/8 "Евро-2020" российская публика весьма негодует, ведь их сборная уже давно вылетела. Женщина уверяет, что пост Ницой только помогает поддержать градус негатива, который получит и наша страна, и наша команда.

"Час назад вся сетка ГРУ и основные российские подпевалы, как под копирку, начали разгонять посты с а) критикой Ницой и указанием на генетический нацизм украинцев; б) акцентом, что правильные украинцы говорят по-русски. Победа отошла на второй план. Русский язык сам по себе не взлетает. А нападки за русский язык — взлетают", — отметила "Наталья Наталья", посоветовав Ницой просто порадоваться за победу сборной.

Похожей реакцией отличился и Глеб Лашкевич, который подчеркнул, что всю жизнь разговаривает на русском, но это ему не мешает любить Украину:

"Также это не мешает и тысячам русскоязычным украинцам защищать нашу родину на востоке. А такие как вы, только провоцируют людей и вызывают конфликты в очень редкий момент единения нации… Артем этим голом сделал больше, чем вы всеми своими постами вместе взятыми. Он объединил страну от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Ялты… А что сейчас сделали вы? Плюнули в победную кашу".

Юзерка Лариса Кирильчук также возмутилась подобным постом Ницой, вспомнив, как и Глеб, об украинских военнослужащих, которые говорят на русском, но отстаивают территориальную целостность страны.

"Я тоже за украинский язык, но мы прекрасно знаем, что говорит футболист сейчас на другом языке не потому, что не патриот!" — отметила Кирильчук.

А вот пользователь Максим Лободзинский поблагодарил писательницу за подобную публикацию. По его мнению, обществу должны "дойти" обычные вещи.

"И это — не провокация или какое-то неуважение со стороны автора публикации, это — неуважение футболиста к гражданству страны, которую он представляет. В чем проблема говорить на государственном?" — отметил мужчина.

В поддержку Ницой высказалась и Антонина Стародуб, подчеркнув, что в спорте, как в полиции и в армии, сейчас плохая ситуация с языком. По ее словам, русский язык там "властвует" уже слишком долго, поэтому это следует активно менять.

Официальной реакции от сборной Украины или самого Артема Довбика на эту ситуацию пока не поступало.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, без кого из игроков сборной Украине придется сыграть в ¼ финала "Евро-2020". Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, какой рекорд удалось побить нападающему нацсборной на Чемпионате Европы в матче со Швецией.

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