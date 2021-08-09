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Чье поражение на Олимпиаде в Токио стало самым болезненным для Украины — министр

В общем командном зачете Украина стала 44-й с 19 завоеванными медалями

сегодня, 18:43
Автор:

Вечканова Елена








Одна из самых сложных в плане карантинных ограничений Олимпиад наконец-то завершилась. Украинские спортсмены вернулись из японского Токио, имея в своем зачете 19 различных медалей. Однако, по словам главы министерства молодежи и спорта Вадима Гутцайта, все рассчитывали на более успешное выступление нашей команды, сообщает "24 канал".

Чье поражение на Олимпиаде в Токио стало самым болезненным для Украины — министр

Министр спорта назвал самым обидным проигрыш боксера Хижняка. Фото: Getty Images

При этом чиновник считает, что даже такой результат — всего лишь 44 место в общем зачете — большой успех для Украины. Все потому, что нынешние Олимпийские игры стали весьма сложными для представителей отечественного спорта. Гутцайт подчеркнул, что на украинских олимпийских совершалось колоссальное давление, что, в свою очередь, утяжеляло и без того огромную ответственность.

"Мы в первой двадцатке по количеству медалей: получили 16-е место. Я считаю, что это успех", — говорит министр.

Говоря о поражениях, Вадим Гутцайт не скрывает, что поражение некоторых спортсменов во время олимпийских "сражений" расстроило его очень сильно. Наиболее "болезненным" он называет проигрыш Александра Хижняка, который претендовал на золотую медаль в боксе.

Как известно, спортсмен потрясающе отыграл два раунда, но в третьем был нокаутирован противником.

"Хижняк сразу поднялся, но арбитр не позволил продолжить бой, засчитав украинцу поражение", — с сожалением констатирует министр спорта.

Чиновник напомнил, что Хижняк выстоял в очень сложном полуфинальном поединке, и "золото" было практически в его руках. Однако все сложилось иначе, нежели предполагала украинская команда. Впрочем, Гутцайт считает, что винить спортсмена в этом не стоит.

Также министр подчеркнул, что украинцам не стоит удивляться, если многие тренера олимпийской сборной покинут свои "кресла" по итогу ОИ-2020.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой скандал, связанный с позицией украинских олимпийцев по отношению к России, разгорелся в интернете после завершения Олимпиады в Токио. Все подробности —  в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кто из спортсменов принес украинской олимпийской команде единственную золотую медаль.


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Источник: https://sport.24tv.ua/ministr-sportu-nazvav-naybilsh-bolyuchu-porazku-olimpiadi-boks-novini_n1708068
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