Чье поражение на Олимпиаде в Токио стало самым болезненным для Украины — министр

BTC/USD
45857.83
ETH/USD
3151.01
LTC/USD
164.76
USD/UAH
27.10
EUR/UAH
31.95
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Одна из самых
сложных в плане карантинных ограничений Олимпиад наконец-то завершилась.
Украинские спортсмены вернулись из японского Токио, имея в своем зачете 19
различных медалей. Однако, по словам главы министерства молодежи и спорта
Вадима Гутцайта, все рассчитывали на более успешное выступление нашей команды, сообщает "24 канал".
Министр спорта назвал самым обидным проигрыш боксера Хижняка. Фото: Getty Images
При этом чиновник
считает, что даже такой результат — всего лишь 44 место в общем зачете —
большой успех для Украины. Все потому, что нынешние Олимпийские игры стали
весьма сложными для представителей отечественного спорта. Гутцайт подчеркнул,
что на украинских олимпийских совершалось колоссальное давление, что, в свою
очередь, утяжеляло и без того огромную ответственность.
Говоря о
поражениях, Вадим Гутцайт не скрывает, что поражение некоторых спортсменов во
время олимпийских "сражений" расстроило его очень сильно. Наиболее "болезненным"
он называет проигрыш Александра Хижняка, который претендовал на золотую медаль
в боксе.
Как известно,
спортсмен потрясающе отыграл два раунда, но в третьем был нокаутирован
противником.
Чиновник
напомнил, что Хижняк выстоял в очень сложном полуфинальном поединке, и "золото"
было практически в его руках. Однако все сложилось иначе, нежели предполагала
украинская команда. Впрочем, Гутцайт считает, что винить спортсмена в этом не
стоит.
Также министр подчеркнул,
что украинцам не стоит удивляться, если многие тренера олимпийской сборной
покинут свои "кресла" по итогу ОИ-2020.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой скандал, связанный с позицией украинских олимпийцев по отношению к России, разгорелся в интернете после завершения Олимпиады в Токио. Все подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, кто из спортсменов принес украинской олимпийской команде единственную золотую медаль.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости