Политические скандалы вокруг украинского Крыма на Евро-2020 не утихают: кто отличился на этот раз

Вчера, 21 июня, перед матчем третьего тура Евро-2020 Украина-Австрия, который проходил в Бухаресте, румынские правоохранители отказались пропускать украинских болельщиков на стадион из-за плаката с изображением национального герба и надписи "Крым — это Украина". Об этом в своем Facebook рассказал пользователь Дмитрий Сергеевич.





По словам мужчины, ситуация произошла с двумя его друзьями, которые приехали поддержать сборную в румынскую столицу.





"При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой имели два флага с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine". Когда полиция заметила флаг с Крымом — понабегала куча непонятных людей, что оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика ", — передает прямую речь своих друзей Дмитрий.













Болельщики подчеркнули, местные правоохранители сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной. После длительных разговоров полицейские поставили украинцев перед фактом: или вы сдаете баннер в камеру хранения, либо не попадаете на стадион.





Сейчас никакой официальной информации от украинских дипломатов в Румынии нет.





во время матча сборных Украины и Нидерландов в рамках турнира Евро-2020 испанские комментаторы назвали оккупированный Крым "спорной территорией" между Россией и Украиной, за что потом публично извинились в прямом эфире. Напомним,





Добавим, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.

К счастью, 18 июня, через шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце и выписали из больницы.



Украинский Крым - фото из открытых источников

Также сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в UEFA приняли окончательное решение о том, какой будет форма сборной Украины по футболу. Лозунг "Героям Слава" останется, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Такое решение было принято во время переговоров. Украинские футболисты будут иметь такой дизайн только на Евро-2020.

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