logo
Русский Українська

BTC/USD

32403.77

ETH/USD

1915.97

LTC/USD

120.23

USD/UAH

27.48

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Политические скандалы вокруг украинского Крыма на Евро-2020 не утихают: кто отличился на этот раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Политические скандалы вокруг украинского Крыма на Евро-2020 не утихают: кто отличился на этот раз

Румынские правоохранители не пропустили украинских болельщиков на стадион из-за плаката "Крым - это Украина"

сегодня, 18:46
Автор:

Данило Матюха
Вчера, 21 июня, перед матчем третьего тура Евро-2020 Украина-Австрия, который проходил в Бухаресте, румынские правоохранители отказались пропускать украинских болельщиков на стадион из-за плаката с изображением национального герба и надписи "Крым — это Украина". Об этом в своем Facebook рассказал пользователь Дмитрий Сергеевич.

По словам мужчины, ситуация произошла с двумя его друзьями, которые приехали поддержать сборную в румынскую столицу.

"При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой имели два флага с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine". Когда полиция заметила флаг с Крымом — понабегала куча непонятных людей, что оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика ", — передает прямую речь своих друзей Дмитрий.

Политические скандалы вокруг украинского Крыма на Евро-2020 не утихают: кто отличился на этот раз - фото 2

Болельщики подчеркнули, местные правоохранители сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной. После длительных разговоров полицейские поставили украинцев перед фактом: или вы сдаете баннер в камеру хранения, либо не попадаете на стадион.

Сейчас никакой официальной информации от украинских дипломатов в Румынии нет.

Напомним, во время матча сборных Украины и Нидерландов в рамках турнира Евро-2020 испанские комментаторы назвали оккупированный Крым "спорной территорией" между Россией и Украиной, за что потом публично извинились в прямом эфире.

Добавим, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.

К счастью, 18 июня, через шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце и выписали из больницы.

Политические скандалы вокруг украинского Крыма на Евро-2020 не утихают: кто отличился на этот раз

Украинский Крым - фото из открытых источников

Также сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в UEFA приняли окончательное решение о том, какой будет форма сборной Украины по футболу. Лозунг "Героям Слава" останется, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Такое решение было принято во время переговоров. Украинские футболисты будут иметь такой дизайн только на Евро-2020.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2182575511885747&set=a.401426893333960
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ