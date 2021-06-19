Украина снова оказалась в центре скандала на Евро-2020: что на этот раз

Во время матча сборных Украины и Нидерландов в рамках турнира Евро-2020 испанские комментаторы назвали оккупированный Крым "спорной территорией" между Россией и Украиной, за что потом публично извинились. Об этом сообщает Посольство Украины в Испании на своей странице в Facebook.

Украинский Крым - фото из открытых источников

Сразу после окончания матча отечественные послы отреагировали на скандальную фразу об украинском полуострове и приняли дипломатические меры для того чтобы испанские комментаторы корректно высказались относительно территориальной целостности нашей страны.

"Посольство добилось от медийной группы Mediaset España исправления ошибки спортивных комментаторов. Уже во время следующей игры, где украинская команда встретилась с футболистами Северной Македонии, Испания и многомиллионная испаноязычная аудитория по всему миру услышали, что Крым – это Украина", — говорится в сообщении посольства.





Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.

К счастью, 18 июня, через шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце и выписали из больницы.



Также сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в UEFA приняли окончательное решение о том, какой будет форма сборной Украины по футболу. Лозунг "Героям Слава" останется, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Такое решение было принято во время переговоров. Украинские футболисты будут иметь такой дизайн только на Евро-2020.

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