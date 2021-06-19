Украина снова оказалась в центре скандала на Евро-2020: что на этот раз

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Данило Матюха
Во время матча сборных Украины и Нидерландов в рамках турнира Евро-2020 испанские комментаторы назвали оккупированный Крым "спорной территорией" между Россией и Украиной, за что потом публично извинились. Об этом сообщает Посольство Украины в Испании на своей странице в Facebook.
Украинский Крым - фото из открытых источников
Сразу после окончания матча отечественные послы отреагировали на скандальную фразу об украинском полуострове и приняли дипломатические меры для того чтобы испанские комментаторы корректно высказались относительно территориальной целостности нашей страны.
Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.
К счастью, 18 июня, через шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце и выписали из больницы.
Также сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в UEFA приняли окончательное решение о том, какой будет форма сборной Украины по футболу. Лозунг "Героям Слава" останется, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Такое решение было принято во время переговоров. Украинские футболисты будут иметь такой дизайн только на Евро-2020.
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