Матч Дания-Финляндия остановили: кому из футболистов стало плохо — фото, видео (ОБНОВЛЕНО)

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Вечканова Елена
Большинство футбольных
болельщиков чемпионата Евро-2020 сейчас с замиранием сердца ждут развития матча
"Дания-Финляндия". Все потому, что после сорока минут спортивной встречи произошел
неприятный инцидент. По информации "24 канала", полузащитнику датской команды Кристиану
Эриксену стало плохо, и он рухнул прямо на поле.
Сборная Дании обступила потерявшего сознание Кристиана Эриксена. Фото: Getty Images
Отмечается, что
никаких столкновений с другими игроками у футболиста не было. Кризисный момент
произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, вылетевший за пределы игрового
поля. На видео четко видно, что у спортсмена подкашиваются колени, и он, не
удержавшись, летит на газон.
Сокомандники Эриксена тут же обступили товарища, пытаясь заслонить его от слишком заинтересованных взглядов с трибун, обеспечивая хотя бы подобие приватности. Не остались равнодушными и игроки финской сборной.
Команда опытных медиков пыталась привести потерявшего сознание футболиста добрую четверть часа. При этом как сами футболисты, так и многие болельщики на трибунах не сдерживали слез из-за произошедшего.
По итогу было принято решение временно приостановить ход матча, а самого Кристиана на носилках вынесли за пределы поля. Подчеркнем, что спортсмена снова-таки попытались спрятать от излишнего внимания — закрывая носилки с помощью длинных кусков ткани. Также соигрока с поля сопровождали остальные члены датской сборной.
Сообщается, что, вероятней всего, Эриксен успел прийти в себя, т.к. появились фото, где он прислонил руку ко лбу.
На трибунах, к
слову, находится жена Кристиана Эриксена. Женщина не смогла сдержать искреннего
ужаса от происходящего, её пытались успокоить другие датские футболисты.
В чем причина внезапной потери сознания полузащитника, пока неизвестно. Ему проводили реанимацию с помощью непрямого массажа сердца. Сейчас команды находятся в своих раздевалках, ожидая решения рефери — будет ли продолжена встреча.
UPD. Сейчас Эриксен доставлен в госпиталь. О его дальнейшем самочувствии обещают сообщить в течении следующих пятнадцати минут. Болельщики скандируют имя футболиста.
UPD-2. Состояние футболиста стабильное. Решение насчет продолжения матча принимается в эти минуты.
UPD-3. Матч Финляндия — Дания перенесён на 21:30 субботы, 12 июня. Ранее предполагалось, что команды могут сыграть в полдень воскресенья, 13 июня.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, в какой форме украинская сборная таки сыграет на Евро-2020. Чем закончился скандал с нашей экипировкой, читайте в материале.
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