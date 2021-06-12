Матч Дания-Финляндия остановили: кому из футболистов стало плохо — фото, видео (ОБНОВЛЕНО)

Большинство футбольных болельщиков чемпионата Евро-2020 сейчас с замиранием сердца ждут развития матча "Дания-Финляндия". Все потому, что после сорока минут спортивной встречи произошел неприятный инцидент. По информации "24 канала", полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо, и он рухнул прямо на поле.



Сборная Дании обступила потерявшего сознание Кристиана Эриксена. Фото: Getty Images

Отмечается, что никаких столкновений с другими игроками у футболиста не было. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, вылетевший за пределы игрового поля. На видео четко видно, что у спортсмена подкашиваются колени, и он, не удержавшись, летит на газон.

Сокомандники Эриксена тут же обступили товарища, пытаясь заслонить его от слишком заинтересованных взглядов с трибун, обеспечивая хотя бы подобие приватности. Не остались равнодушными и игроки финской сборной.

Команда опытных медиков пыталась привести потерявшего сознание футболиста добрую четверть часа. При этом как сами футболисты, так и многие болельщики на трибунах не сдерживали слез из-за произошедшего.

По итогу было принято решение временно приостановить ход матча, а самого Кристиана на носилках вынесли за пределы поля. Подчеркнем, что спортсмена снова-таки попытались спрятать от излишнего внимания — закрывая носилки с помощью длинных кусков ткани. Также соигрока с поля сопровождали остальные члены датской сборной.





Сообщается, что, вероятней всего, Эриксен успел прийти в себя, т.к. появились фото, где он прислонил руку ко лбу.





На трибунах, к слову, находится жена Кристиана Эриксена. Женщина не смогла сдержать искреннего ужаса от происходящего, её пытались успокоить другие датские футболисты.

В чем причина внезапной потери сознания полузащитника, пока неизвестно. Ему проводили реанимацию с помощью непрямого массажа сердца. Сейчас команды находятся в своих раздевалках, ожидая решения рефери — будет ли продолжена встреча.

UPD. Сейчас Эриксен доставлен в госпиталь. О его дальнейшем самочувствии обещают сообщить в течении следующих пятнадцати минут. Болельщики скандируют имя футболиста.

UPD-2. Состояние футболиста стабильное. Решение насчет продолжения матча принимается в эти минуты.

UPD-3. Матч Финляндия — Дания перенесён на 21:30 субботы, 12 июня. Ранее предполагалось, что команды могут сыграть в полдень воскресенья, 13 июня.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в какой форме украинская сборная таки сыграет на Евро-2020. Чем закончился скандал с нашей экипировкой, читайте в материале.

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