logo
Русский Українська

BTC/USD

35653.70

ETH/USD

2164.83

LTC/USD

153.31

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Футболиста сборной Дании Эриксена выписали из больницы: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Футболиста сборной Дании Эриксена выписали из больницы: что известно

Кристиан Эриксен не сможет доиграть на Евро-2020

сегодня, 20:46
Автор:

Данило Матюха

Полузащитника сборной Дании и итальянского "Интера" выписали из больницы в Копенгагене. Об этом сообщает Датский футбольный союз.

Футболиста сборной Дании Эриксена выписали из больницы: что известно

Кристиан Эриксен - фото из открытых источников

Сегодня, 18 июня, через шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце и выписали из больницы. Футболист уже успел посетить штаб сборной Дании и отправился домой, где и будет находиться вместе с семьей во время последующих матчей Евро-2020.

Кардиовертер-дефибриллятор — это прибор предназначенный для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Отметим, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем.

Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.

Ранее портал "Комментарии" писал, что наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко подытожил первую игру команды на Чемпионате Европы по футболу. Он убежден, что команда хорошо сыграла. Шевченко уверен, что украинские игроки хорошо себя проявили, несмотря на свое поражение. Футболисты сделали все, чтобы матч был ярким и интересным. 

Также сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в UEFA приняли окончательное решение о том, какой будет форма сборной Украины по футболу. Лозунг "Героям Слава" останется, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Такое решение было принято во время переговоров. Украинские футболисты будут иметь такой дизайн только на Евро-2020.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DBUfodbold/status/1405920017615556609
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ