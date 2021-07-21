Кто из игроков английской сборной сыграл все матчи плей-офф Евро-2020 со сломанными ребрами

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу отыграл с переломом ребер большую часть плей-офф Евро-2020, сообщает The Telegraph.

Сборная Англии - фото из открытых источников

Англичанин получил травму в матче 1/8 финала со сборной Германии. 26-летний футболист играл с травмой в четвертьфинале с Украиной, где он сделал 2 голевые передачи, в полуфинале с Данией и в финале с Италией, где он забил единственный гол сборной Англии.

Манкунианцы ждут, когда Шоу вернется в расположение клуба после отпуска, чтобы оценить степень повреждения.

Всего за 6 матчей Евро Шоу забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

Добавим, что награду лучшего молодого игрока Чемпионата Европы по футболу получил 18-летний полузащитник Испании Ода Педри. Несмотря на свой юный возраст, футболист стал не только незаменимым полузащитником для испанской сборной, но и прекрасно проявил себя в прошлом дебютном футбольном сезоне, где провел 37 матчей, выступая за "Барсу". Эксперты уже заявляют, что он станет одним из лучших игроков в следующем году.

Кроме того, горькое разочарование, которое испытали британцы в финале Евро-2020, настолько задело их самолюбие, что люди начали пренебрегать итальянскими ресторанами. Детали ищите в нашем материале.

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