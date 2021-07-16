Гастрономическая месть: как англичане решили поквитаться со своими соперниками на Евро-2020

Горькое разочарование, которое испытали британцы в финале Евро-2020, настолько задело их самолюбие, что люди начали пренебрегать итальянскими ресторанами. Об этом сообщает компания для бронирования ресторанов TheFork UK.

Итальянский ресторан - фото из открытых источников

Англичане все еще не могут пережить тяжелое поражение в домашнем финале европейского первенства на "Уэмбли" против Италии. Избиение итальянских болельщиков и пьяные дебоши после матча это еще ничего. Английская злоба разрослась настолько, что люди начали винить в поражении итальянскую кухню.

Гастрономические аналитики подметили, что после проигранного финала 11 июля бронирование столиков в итальянских ресторанах в Великобритании упало на 55%. В то же время эксперты отмечают, что в последние дни наблюдается значительный наплыв людей в английские заведения.

Возможно, причиной тому послужила шутка игрока сборной Италии Леонардо Бонуччи о том, что если бы англичане отказались от знаменитой рыбы с жареным картофелем, а внесли в свой рацион фокаччу, пиццу или пасту, то у них была бы возможность выиграть.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

Добавим, что награду лучшего молодого игрока Чемпионата Европы по футболу получил 18-летний полузащитник Испании Ода Педри. Несмотря на свой юный возраст, футболист стал не только незаменимым полузащитником для испанской сборной, но и прекрасно проявил себя в прошлом дебютном футбольном сезоне, где провел 37 матчей, выступая за "Барсу". Эксперты уже заявляют, что он станет одним из лучших игроков в следующем году.

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