Евро-2020: кубок Анри Делоне достался Италии

Победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия.

Победителем Евро-2020 стала Италия

Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2. Основное время закончилось со счетом 1:1 — футболист сборной Англии Люк Шоу забил первый гол на второй минуте матча, автором второго гола на 67-й минуте стал итальянец Леонардо Бонуччи.



Отметим, Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год.

Финальны матч состоялся 11 июля 2021 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В нем встретились сборные Италии и Англии, которые стали победителями в полуфинальных матчах 6 и 7 июля 2021 года.

Впервые в истории чемпионата сборные играли на стадионах не двух граничащих друг с другом стран, а на территории 11 городов 10 стран мира (11 национальных ассоциаций УЕФА). При этом, изначально матчи должны были состояться еще на одном стадионе. Но Ирландия отказалась от матчей в столице страны — Дублине — и организаторы перенесли ирландскую часть турнира в Санкт-Петербург и Лондон. Кроме того, испанские матчи чемпионата Европы прошли не в Бильбао, как планировалось изначально, а в Севилье.

Всего в чемпионате участвовали 24 сборные из европейских стран.

Отметим, сборная Украины покинула Евро-2020, уступив в 1/4 финала финалисту чемпионата — сборной Англии. Украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу.

Напомним, что национальную сборную Италии по футболу закрыли на спортивной базе после того, как у одного из журналистов обнаружили коронавирусную инфекцию. Но ни у одного игрока COVID-19 не зафиксировали.

Ранее "Комментарии" сообщали, что испанское издание AS собрало свою символическую команду открытий на Чемпионате Европы по футболу. В список попали игроки, которые сумели на футбольном поле проявить себя и поразить миллионы фанатов, наблюдающих за матчами. Несмотря на то, что сборная Украины покинула чемпионат, наши футболисты сумели запомниться своей блестящей игрой.

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