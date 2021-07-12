Кто стал лучшим молодым игроком Евро-2020

Награду лучшего молодого игрока чемпионата Европы по футболу получил 18-летний полузащитник Испании Ода Педри. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Педри подает серьезные надежды (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что футболист сыграл на чемпионате все 6 матчей. Известно, что он находился на футбольном поле с первых секунд поединка и до финального свистка. Поэтому он провел три поединка по 90 минут и три — по 120 минут. Вот только в игре против сборной Швейцарии Педри заменили на 118 минуте.

Несмотря на свой юный возраст, футболист стал не только незаменимым полузащитником для испанской сборной, но и прекрасно проявил себя в прошлом дебютном футбольном сезоне, где он провел 37 матчей, выступая за "Барсу". Эксперты уже заявляют, что он станет одним из лучших игроков в следующем году.

Кроме этого, стало известно, что 18-летний хавбек собирается представлять свою национальную сборную на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио.

По информации портала Transfermarkt, текущий трансфер Педри составляет семьдесят миллионов евро.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Италия стала победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020.

Сборная Италии получила кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3: 2 Основное время закончилось со счетом 1: 1 — футболист сборной Англии Люк Шоу забил первый гол на второй минуте матча, автором второго гола на 67-й минуте стал итальянец Леонардо Бонуччи. Отметим, Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Финальный матч состоялся 11 июля 2021 в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В нем встретились сборные Италии и Англии, которые стали победителями в полуфинальных матчах 6 и 7 июля 2021 года. Впервые в истории чемпионата сборные играли на стадионах на территории 11 городов 10 стран мира (11 национальных ассоциаций УЕФА).





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