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Главная Новости Спорт футбол На кого равняется лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума
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На кого равняется лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума

Молодой голкипер рассказал о своем кумире и поделился словам радости с болельщиками

сегодня, 09:17
Автор:

Данило Матюха

Молодой вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарума, который на данный момент пребывает в статусе вольного агента, получил награду лучшего игрока чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

На кого равняется лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума

Джанлуиджи Доннарума - фото из открытых источников

Голкипер национальной команды Италии уверил, что после быстрого пропущенного гола он и его товарищи даже не думали сдаваться.

"Это был выдающийся матч. Мы играли фантастически и не сдались ни на дюйм. Мы сделали победу с нуля. Мы прекрасная команда, и мы заслужили этот успех. Быстрый гол мог выбить нас из колеи, но мы всегда осторожны и никогда не сдаемся", - прокомментировал победу не чемпионате Европы в финале против Англии на "Уэмбли" Джиджио Доннарумма.

Также талантливый вратарь рассказал журналистам о своем спортивном кумире на которого пытается равнятся в своей карьере.

"Нравится ли мне Буффон? Он остается лучшим из всех, я всегда стараюсь быть на него похожим. Посмотрим, как сложится моя карьера", — добавил Доннарума.

Напомним, что капитан итальянской сборной Джордижо Кьеллини похвалил своего голкипера и заявил, что его команда перешла от эры Джиджи (Буффон, — прим. ред.) к эре Джиджио. Реакцию на победу Италии от самого возрастного дуэта защитников в Европе Леонардо Бонуччи и Джордижо Кьеллини узнавайте в нашем материале.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2. К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/12-07-2021/europei-donnarumma-siamo-stati-straordinari-non-molliamo-mai-4102690620172.shtml
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