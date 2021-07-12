На кого равняется лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарума

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Данило Матюха
Молодой вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарума, который на данный момент пребывает в статусе вольного агента, получил награду лучшего игрока чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.
Джанлуиджи Доннарума - фото из открытых источников
Голкипер национальной команды Италии уверил, что после быстрого пропущенного гола он и его товарищи даже не думали сдаваться.
Также талантливый вратарь рассказал журналистам о своем спортивном кумире на которого пытается равнятся в своей карьере.
Напомним, что капитан итальянской сборной Джордижо Кьеллини похвалил своего голкипера и заявил, что его команда перешла от эры Джиджи (Буффон, — прим. ред.) к эре Джиджио. Реакцию на победу Италии от самого возрастного дуэта защитников в Европе Леонардо Бонуччи и Джордижо Кьеллини узнавайте в нашем материале.
Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2. К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1.
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