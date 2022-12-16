ФИФА отклонила просьбу президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский планировал выступить на Чемпионат мира по футболу из-за видеосвязи, однако ФИФА отклонила такую просьбу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Президент ФИФА и Президент Украины. Фото: CNN

В Офисе президента анонимный источник планировал осуществить видеосвязь президента Украины Владимира Зеленского к футбольным болельщикам на одном из стадионов Катара перед матчем финала ЧМ. Не ясно, должен ли президент Украины быть в прямом эфире или в записи, но руководство ФИФА отклонило запрос украинских властей.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага", — сказал анонимный источник для CNN .

Такая просьба президента Украины не удивляет, ведь Зеленский привлекал внимание к войне в Украине на саммите G20, награждении Грэмми и кинофестиваля в Каннах.

Однако ФИФА пытается избежать каких-либо политических заявлений на Чемпионате мира в Катаре. На крупных турнирах пытаются привлечь внимание к проблемным вопросам. Игроки сборной Англии становились на одно колено перед матчем, а один футболист выбежал на поле с надписью на футболке "Спасите Украину".

Однако ФИФА против политических заявлений организация даже запретили использовать повязку с надписью OneLove, ведь она имеет сердце цветов радуги. Такой символ может быть идентифицирован как пропаганда ЛГБТК в мусульманской стране. Тем не менее, президент ФИФА Инфантино считает, что они никого не дискриминируют.

"Мы – глобальная организация, и мы никого не дискриминируем" – сказал Инфантино.

Ранее портал "Комментарии" писал о неоднозначных заявлениях Джанни Инфантино, который просил на момент проведения Чемпионата мира в Катаре прекратить стрелять.

Также "Комментарии" сообщали о проблемах, с которыми столкнулся президент ФИФА.

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