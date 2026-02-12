Український спортсмен висунув МОК трьохпунктний ультиматум на Олімпіаді

Український скелетоніст Владислав Гераскевич оприлюднив публічний ультиматум Міжнародному олімпійському комітету (МОК) після заборони виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з портретами загиблих українських спортсменів.

Владислав Гераскевич у "шоломі пам'яті". Фото: Associated Press

Владислав Гераскевич планував вшанувати колег, які загинули внаслідок російської агресії, розмістивши їхні зображення на екіпіруванні. Однак МОК розцінив це як порушення правил щодо політичної нейтральності та заборонив використання шолома, дозволивши лише чорну траурну пов’язку як "компроміс". Український спортсмен відмовився та висунув свої умови закінчити скандал.

У відеозверненні в соцмережі X Гераскевич заявив, що не прагнув конфлікту, але вважає рішення МОК дискримінаційним. За його словами, скандал відволікає увагу від самих змагань і спортсменів.

"Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною", — сказав Гераскевич.

Як наслідок український спортсмен висунув три пункти до МОК:

1. Зняти заборону на використання "Шолома Пам’яті"

2. Вибачитися за тиск, створений на спортсмена

3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів

Гераскевич очікує отримати відповідь МОК до початку змагань зі скелетону на Олімпіаді-2026.

Згодом стало відомо, що Гераскевича дискваліфікували зі змагань. Українського спортсмена вилучили перед з стартового списек початком першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

