МОК відреагував на вульгарні слова Трампа

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився коментувати публічну образу президента США Дональда Трампа на адресу американського спортсмена Гантера Гесса, підкресливши свою традиційну політику політичного нейтралітету. Про це заявив директор з комунікацій МОК Марк Адамс, реагуючи на запитання журналістів щодо резонансної суперечки.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Конфлікт між Трампом та лижником-фрістайлером Гантером Гессе спалахнув після пресконференції на Олімпіаді, під час якої американець зізнався, що має "змішані почуття" щодо представлення США.

"Те, що я несу прапор, не означає, що я представляю все, що відбувається у Сполучених Штатах", – сказав Гессе маючи на увазі політику Трампа.

За його словами, він виступає насамперед заради родини та власних цінностей.

Ці слова викликали різку реакцію Дональда Трампа. У дописі на платформі Truth Social президент США назвав олімпійця "негідником" і поставив під сумнів його право представляти країну на міжнародних змаганнях.

"Американський лижник Гантер Гесс, повний невдаха, стверджує, що не представляє свою країну. Якщо це так, то йому не слід було виступати за команду. Дуже важко вболівати за когось такого", – написав Трамп.

Директора з комунікацій МОК Марка Адамса попросили прокоментувати ситуацію. Під час зустрічі з журналістами він чітко дав зрозуміти, що організація не має наміру займати жодної сторони в політичній суперечці.

"Я не коментую заяви лідерів держав, зокрема Дональда Трампа. Мені більше нічого додати", – коротко сказав Адамс.

МОК наголошує, що його ключовим завданням залишається збереження олімпійських принципів і захист спортсменів у межах спортивного контексту, не втягуючись у політичні суперечки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп збісився, побачивши, що сталося на Супербоулі.

Також "Коментарі" писали, що "найсексуальніша спортсменка світу" виграла золото на Олімпіаді.