Украинский спортсмен выдвинул МОК трехпунктный ультиматум на Олимпиаде

Slava Kot
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обнародовал публичный ультиматум Международному олимпийскому комитету после запрета выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов.
Владислав Гераскевич в "шлеме памяти". Фото: Associated Press
Владислав Гераскевич планировал почтить коллег, погибших в результате российской агрессии, разместив их изображения на экипировке. Однако МОК расценил это как нарушение правил политической нейтральности и запретил использование шлема, позволив лишь черную траурную повязку как "компромисс". Украинский спортсмен отказался и выдвинул свои условия окончить скандал.
В видеообращении в соцсети X Гераскевич заявил, что не стремился к конфликту, но считает решение МОК дискриминационным. По его словам, скандал отвлекает внимание от самих соревнований и спортсменов.
Гераскевич ожидает получить ответ МОК к началу соревнований по скелетону на Олимпиаде-2026.
Впоследствии стало известно, что Гераскевич дисквалифицирован по соревнованиям. Украинский спортсмен изъят перед стартовым списком началом первого заезда Олимпиады-2026 в скелетоне.
