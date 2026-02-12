Украинский спортсмен выдвинул МОК трехпунктный ультиматум на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обнародовал публичный ультиматум Международному олимпийскому комитету после запрета выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов.

Владислав Гераскевич в "шлеме памяти". Фото: Associated Press

Владислав Гераскевич планировал почтить коллег, погибших в результате российской агрессии, разместив их изображения на экипировке. Однако МОК расценил это как нарушение правил политической нейтральности и запретил использование шлема, позволив лишь черную траурную повязку как "компромисс". Украинский спортсмен отказался и выдвинул свои условия окончить скандал.

В видеообращении в соцсети X Гераскевич заявил, что не стремился к конфликту, но считает решение МОК дискриминационным. По его словам, скандал отвлекает внимание от самих соревнований и спортсменов.

"Я предлагаю завершить этот скандал. Я никогда не хотел скандала с МОК и я его не создавал. МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной", — сказал Гераскевич.

Как следствие, украинский спортсмен выдвинул три пункта в МОК:

1. Снять запрет на использование "Шлема Памяти"

2. Извиниться за давление, созданное на спортсмена

3. В знак солидарности с украинским спортом предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, ежедневно страдающих от обстрелов

Гераскевич ожидает получить ответ МОК к началу соревнований по скелетону на Олимпиаде-2026.

Впоследствии стало известно, что Гераскевич дисквалифицирован по соревнованиям. Украинский спортсмен изъят перед стартовым списком началом первого заезда Олимпиады-2026 в скелетоне.

