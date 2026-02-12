logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинский спортсмен выдвинул МОК трехпунктный ультиматум на Олимпиаде
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский спортсмен выдвинул МОК трехпунктный ультиматум на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич требует от МОК снять запрет на "шлем памяти" на Олимпиаде-2026 и принести извинения за давление.

12 февраля 2026, 10:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич обнародовал публичный ультиматум Международному олимпийскому комитету после запрета выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов.

Украинский спортсмен выдвинул МОК трехпунктный ультиматум на Олимпиаде

Владислав Гераскевич в "шлеме памяти". Фото: Associated Press

Владислав Гераскевич планировал почтить коллег, погибших в результате российской агрессии, разместив их изображения на экипировке. Однако МОК расценил это как нарушение правил политической нейтральности и запретил использование шлема, позволив лишь черную траурную повязку как "компромисс". Украинский спортсмен отказался и выдвинул свои условия окончить скандал.

В видеообращении в соцсети X Гераскевич заявил, что не стремился к конфликту, но считает решение МОК дискриминационным. По его словам, скандал отвлекает внимание от самих соревнований и спортсменов.

"Я предлагаю завершить этот скандал. Я никогда не хотел скандала с МОК и я его не создавал. МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной", — сказал Гераскевич.

Как следствие, украинский спортсмен выдвинул три пункта в МОК:

  • 1. Снять запрет на использование "Шлема Памяти"
  • 2. Извиниться за давление, созданное на спортсмена
  • 3. В знак солидарности с украинским спортом предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, ежедневно страдающих от обстрелов

Гераскевич ожидает получить ответ МОК к началу соревнований по скелетону на Олимпиаде-2026.

Впоследствии стало известно, что Гераскевич дисквалифицирован по соревнованиям. Украинский спортсмен изъят перед стартовым списком началом первого заезда Олимпиады-2026 в скелетоне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский поддержал Гераскевича.

Также "Комментарии" писали, что в МОК отреагировали на пошлые слова Трампа об олимпийском спортсмене.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости