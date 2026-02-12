logo_ukra

Скандал на Олімпіаді: МОК забороняє українцю Гераскевичу «шолом пам'яті», спортсмена підтримав Сирський
Скандал на Олімпіаді: МОК забороняє українцю Гераскевичу «шолом пам’яті», спортсмена підтримав Сирський

Гераскевич проти МОК: український скелетоніст готовий знятися зі змагань через заборону вшанування полеглих героїв

12 лютого 2026, 00:56
Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів чергову зустріч із представниками Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якій підтвердив свою непохитну позицію щодо використання спеціального екіпірування на Олімпійських іграх 2026 року.

Скандал на Олімпіаді: МОК забороняє українцю Гераскевичу «шолом пам’яті», спортсмена підтримав Сирський

Позиція МОК та пропозиція компромісу

Як повідомили в Національному олімпійському комітеті (НОК) України, МОК продовжує наполягати на тому, що українець не може використовувати свій "шолом пам’яті" під час офіційних заїздів. Комітет пропонує альтернативний варіант, який не влаштовує спортсмена:

"Вони, як і раніше, пропонують йому прийти на змагання з чорною стрічкою, а шолом показати перед і після заїзду та під час спілкування зі ЗМІ".

Принципова відповідь атлета

Гераскевич відхилив пропозицію міжнародних функціонерів, заявивши, що його участь у змаганнях можлива лише за умови збереження ідентичності його екіпірування.

"Гераскевич не погодився і підкреслив, що готовий виступати виключно в "шоломі пам’яті"", — зазначають у НОК.

У Національному олімпійському комітеті офіційно заявили, що повністю підтримують принциповий вибір спортсмена.

Хвиля підтримки: ЗСУ та Сирський

Вчинок скелетоніста викликав масштабний резонанс в Україні. Українські військові запустили флешмоб на підтримку атлета, публікуючи фотографії з гаслом: "Remembrance is not a violation / Пам'ять не є порушенням".

Особливу підтримку Владиславу Гераскевичу висловив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, солідаризуючись із позицією спортсмена щодо вшанування пам'яті українців на міжнародній арені.

Скандал на Олімпіаді: МОК забороняє українцю Гераскевичу «шолом пам’яті», спортсмена підтримав Сирський - фото 2
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що стала відома причина, чому ламалися медалі на Олімпіаді.



