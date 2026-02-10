logo_ukra

У МОК прийняли остаточне рішення щодо шолома Гераскевича: який "компроміс" запропонували українцю
НОВИНИ

У МОК прийняли остаточне рішення щодо шолома Гераскевича: який "компроміс" запропонували українцю

МОК не дозволив Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з жертвами армії РФ.

10 лютого 2026, 15:06
Автор:
avatar

Slava Kot

Міжнародний олімпійський комітет остаточно підтвердив заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпійських іграх 2026 року у шоломі з зображеннями українців, загиблих унаслідок агресії армії РФ. Водночас МОК дозволив спортсмену вийти на старт із чорною траурною пов’язкою, назвавши це "компромісом".

У МОК прийняли остаточне рішення щодо шолома Гераскевича: який "компроміс" запропонували українцю

Владислав Гераскевич. Фото: Associated Press

Директор з комунікацій МОК Марк Адамс під час пресконференції в Мілані оголосив остаточне рішення організації щодо шолому Гераскевича. За його словами, шолом із портретами загиблих порушує правила Олімпійських ігор, які забороняють будь-які форми політичних або символічних заяв під час змагань. Натомість МОК пропонує прийняти компроміс для українського спортсмена.

"МОК повністю розуміє бажання спортсменів пам’ятати друзів, які загинули в тому конфлікті. Він робив це на тренуваннях, і в соціальних мережах він висловлював свої почуття, але ми сказали, що цей шолом суперечить правилам. МОК зробить виняток із правил і дозволить Гераскевичу носити просту чорну пов'язку на змаганнях. Ми вважаємо, що це гарний компроміс", – сказав Адамс.

На шоломі, який заборонив МОК, були зображені портрети українських спортсменів і цивільних, убитих унаслідок війни, зокрема важкоатлетки Аліни Перегудової, боксера Павла Іщенка, хокеїста Олексія Логінова, стрільця Олексія Хабарова та інших.

У МОК прийняли остаточне рішення щодо шолома Гераскевича: який ”компроміс” запропонували українцю - фото 2

Владислав Гераскевич та його шолом з жертвами агресії РФ. Фото: Associated Press

Рішення МОК заборонити шолом Гераскевича на Олімпіаді розкритикував президент України Володимир Зеленський. Зауважимо, що раніше італійський сноубордист з’явився на Олімпіаді-2026 в шоломі з російським прапором. Це сталося попри заборону на символи РФ на зимових Олімпійських іграх.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МОК відреагував на вульгарні слова Трампа.

Також "Коментарі" писали про те, чому жінкам досі заборонено змагатися в лижному двоборстві на зимових Олімпійських іграх.



