У МОК прийняли остаточне рішення щодо шолома Гераскевича: який "компроміс" запропонували українцю

Міжнародний олімпійський комітет остаточно підтвердив заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпійських іграх 2026 року у шоломі з зображеннями українців, загиблих унаслідок агресії армії РФ. Водночас МОК дозволив спортсмену вийти на старт із чорною траурною пов’язкою, назвавши це "компромісом".

Владислав Гераскевич. Фото: Associated Press

Директор з комунікацій МОК Марк Адамс під час пресконференції в Мілані оголосив остаточне рішення організації щодо шолому Гераскевича. За його словами, шолом із портретами загиблих порушує правила Олімпійських ігор, які забороняють будь-які форми політичних або символічних заяв під час змагань. Натомість МОК пропонує прийняти компроміс для українського спортсмена.

"МОК повністю розуміє бажання спортсменів пам’ятати друзів, які загинули в тому конфлікті. Він робив це на тренуваннях, і в соціальних мережах він висловлював свої почуття, але ми сказали, що цей шолом суперечить правилам. МОК зробить виняток із правил і дозволить Гераскевичу носити просту чорну пов'язку на змаганнях. Ми вважаємо, що це гарний компроміс", – сказав Адамс.

На шоломі, який заборонив МОК, були зображені портрети українських спортсменів і цивільних, убитих унаслідок війни, зокрема важкоатлетки Аліни Перегудової, боксера Павла Іщенка, хокеїста Олексія Логінова, стрільця Олексія Хабарова та інших.

Владислав Гераскевич та його шолом з жертвами агресії РФ. Фото: Associated Press

Рішення МОК заборонити шолом Гераскевича на Олімпіаді розкритикував президент України Володимир Зеленський. Зауважимо, що раніше італійський сноубордист з’явився на Олімпіаді-2026 в шоломі з російським прапором. Це сталося попри заборону на символи РФ на зимових Олімпійських іграх.

