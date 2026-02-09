Це єдиний вид спорту на зимовій Олімпіаді, у якому досі заборонено брати участь жінкам

Попри гучні заяви про гендерний баланс, на зимових Олімпійських іграх досі залишається один виняток. Лижне двоборство, відоме також як нордична комбінація, є єдиним олімпійським видом спорту, в якому жінкам офіційно заборонено змагатися.

Анніка Малачінскі. Фото: annika.malacinski

Двоборство поєднує стрибки з трампліна та лижні перегони на витривалість. Спорт має глибоке коріння. Перші великі змагання відбулися ще у 1892 році в Осло, а до програми перших зимових Олімпійських ігор 1924 року він увійшов одразу. Відтоді правила залишалися незмінними і участь дозволена лише чоловікам.

Попри це, жіночі змагання поступово почали з’являтися на міжнародному рівні. У 2021 році відбувся перший в історії чемпіонат світу з лижного двоборства серед жінок. Проте цього виявилося недостатньо, аби переконати Міжнародний олімпійський комітет включити жіночі дисципліни до програми Ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

МОК пояснив своє рішення низькою популярністю двоборства навіть серед чоловіків та недостатнім представництвом країн. Це викликало різку критику, адже організатори водночас називали Олімпіаду-2026 "найбільш гендерно збалансованою в історії".

Американська спортсменка Анніка Малачінскі публічно заявила, що роками тренувалася, не маючи шансу вийти на олімпійську арену. За її словами, проблема полягає не у фізичних можливостях жінок, а у відсутності рівного доступу, фінансування та медійної уваги.

У МОК зазначають, що після Олімпіади-2026 двоборство пройде повну оцінку, і рішення щодо включення жіночих змагань може бути ухвалене перед Олімпійськими іграми 2030 року, які відбудуться у Французьких Альпах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що одну країну освистали на церемонії відкриття Олімпіади. По телебаченню цього не показали.

Також "Коментарі" писали, що російський прапор з'явився на церемонії відкриття Олімпіади.