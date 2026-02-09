logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт олімпіада і змагання Це єдиний вид спорту на зимовій Олімпіаді, у якому досі заборонено брати участь жінкам
commentss НОВИНИ Всі новини

Це єдиний вид спорту на зимовій Олімпіаді, у якому досі заборонено брати участь жінкам

Чому жінкам досі заборонено змагатися в лижному двоборстві на зимових Олімпійських іграх.

9 лютого 2026, 15:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Попри гучні заяви про гендерний баланс, на зимових Олімпійських іграх досі залишається один виняток. Лижне двоборство, відоме також як нордична комбінація, є єдиним олімпійським видом спорту, в якому жінкам офіційно заборонено змагатися.

Це єдиний вид спорту на зимовій Олімпіаді, у якому досі заборонено брати участь жінкам

Анніка Малачінскі. Фото: annika.malacinski

Двоборство поєднує стрибки з трампліна та лижні перегони на витривалість. Спорт має глибоке коріння. Перші великі змагання відбулися ще у 1892 році в Осло, а до програми перших зимових Олімпійських ігор 1924 року він увійшов одразу. Відтоді правила залишалися незмінними і участь дозволена лише чоловікам.

Попри це, жіночі змагання поступово почали з’являтися на міжнародному рівні. У 2021 році відбувся перший в історії чемпіонат світу з лижного двоборства серед жінок. Проте цього виявилося недостатньо, аби переконати Міжнародний олімпійський комітет включити жіночі дисципліни до програми Ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

МОК пояснив своє рішення низькою популярністю двоборства навіть серед чоловіків та недостатнім представництвом країн. Це викликало різку критику, адже організатори водночас називали Олімпіаду-2026 "найбільш гендерно збалансованою в історії".

Американська спортсменка Анніка Малачінскі публічно заявила, що роками тренувалася, не маючи шансу вийти на олімпійську арену. За її словами, проблема полягає не у фізичних можливостях жінок, а у відсутності рівного доступу, фінансування та медійної уваги.

У МОК зазначають, що після Олімпіади-2026 двоборство пройде повну оцінку, і рішення щодо включення жіночих змагань може бути ухвалене перед Олімпійськими іграми 2030 року, які відбудуться у Французьких Альпах. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що одну країну освистали на церемонії відкриття Олімпіади. По телебаченню цього не показали.

Також "Коментарі" писали, що російський прапор з'явився на церемонії відкриття Олімпіади.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини