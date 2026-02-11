"Самая сексуальная спортсменка мира" устроила скандал на Олимпиаде (ФОТО)

Нидерландский конькобежец Ютта Лердам, которую британские таблоиды не раз называли "самой сексуальной спортсменкой мира", попала в новый скандал во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. 27-летняя звезда демонстративно отказалась общаться с журналистами.

Поведение Ютты Лердам вызвало резкую реакцию нидерландских спортивных ЗМИ. Как сообщает общественный вещатель NOS, журналистская ассоциация NSP подала официальную жалобу. В итоге спортсменка согласилась на комментарий для телевидения, однако разговор быстро перерос в конфликт.

"Я часто не общаюсь со СМИ перед чемпионатом мира. У меня нечего вам сказать, я сосредоточена и ежедневно работаю над улучшением на льду. Я работаю над элементами, поэтому мне действительно нечего сказать. Я хотела немного остаться в своем пузыре и подготовиться к соревнованиям", — сказала Лердам.

После этого короткого комментария конькобежец отказалась от общения с присутствующими журналистами и покинула стадион, что вызвало новую волну критики.

Однако, несмотря на скандальное поведение уже на следующий день, Ютта Лердам получила свое первое олимпийское золото, победив на дистанции 1000 метров с новым олимпийским рекордом в 1:12,31. Для Лердам это стало символическим реваншем после серебра в Пекине-2022.

Это уже не в первый раз Лердам привлекает внимание СМИ скандальным поведением. Еще до начала Олимпиады нидерландская спорстменка получила порцию критики, ведь прилетела на Игры частным самолетом и отдельно передвигался от команды, что вызвало упреки среди болельщиков в Нидерландах.

